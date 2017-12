Očkovanie bude bez lekárov. Stačí náplasť

Nové očkovanie náplasťou je bezbolestné. Ľudia ho zvládnu aj bez lekárov.

19. júl 2010 o 17:35 SITA

BRATISLAVA. Americkí vedci z Emory University a Georgia Institute of Technology vyvinuli náplasti, ktoré by mohli nahradiť klasické injekcie. Podľa BBC by mohli zvýšiť efektivitu očkovania proti ochoreniam ako chrípka.

Náplasť obsahuje sto miniatúrnych ihiel, ktoré sa po preniknutí do pokožky rozpustia, čím uvoľnia očkovaciu látku. Odborníci už túto technológiu odskúšali na myšiach, u ktorých dosiahli uspokojivé výsledky. Myši nakazené chrípkovým vírusom rozdelili do troch skupín, pričom jednu zaočkovali pomocou klasických injekcií, druhá skupina dostala náplasti s vakcínou a tretia dostala náplasti bez vakcíny. Po troch mesiacoch vedci zistili, že u myší, ktoré dostali vakcínu prostredníctvom náplastí, sa prejavila väčšia imunitná reakcia než u tých, ktoré zaočkovali pomocou klasickej injekcie.

Ak sa podobné výsledky dosiahnú aj u ľudí, nebude potrebný zdravotnícky personál na podávanie vakcín a ľudia sa budú môcť zaočkovať sami.