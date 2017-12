UPC už žiada za akciu peniaze

Službu, ktorú klienti môžu odmietnuť do konca júla, UPC vyfakturovala už v polovici mesiaca.

16. júl 2010 o 0:00 Veronika Folentová

Káblový operátor ponúkol klientom akciu,na ktorú nepotrebuje ich súhlas. Aj keď majú ešte pol mesiaca na jej aktívne odmietnutie, vo faktúre ju už majú započítanú.

BRATISLAVA. Nič ste si neobjednali, ale spoločnosť UPC vám už nový produkt za 10 eur mesačne zaúčtovala do faktúry. Ide o akciu UPC Telefón Anytime EU.

„Suma, ktorú mi poslali na faktúre v polovici mesiaca, sa zhruba zhoduje s tou, ktorú v priemere platím mesačne za pevnú linku, internet a televíziu. Preto som si skoro nevšimol, že je tam už zarátaná nová služba, ktorú som si neobjednal. Na faktúre nebolo nijaké upozornenie, že jej zaplatením si objednávam doplnený balík na 24 mesiacov,“ povedal čitateľ.

Vyššia faktúra



Faktúre predchádzal list od UPC z konca júna. V ňom firma píše, že klientovi aktivuje nový balík UPC Telefón Anytime EU, a ak s tým nesúhlasí, ponuku má odmietnuť listom alebo osobne do konca júla. „Prečo by som mal niekam chodiť alebo vypisovať listy o tom, že niečo nechcem?“ pýta sa čitateľ SME.

Keď klient neprejaví aktívny nesúhlas, balík služieb aj s UPC Telefón Anytime EU začne podľa firmy platiť od 25. júna s viazanosťou na ďalších 24 mesiacov. Počas lehoty viazanosti tak klient zaplatí 240 eur za službu, o ktorú nemusel stáť. UPC mu pritom nenapísala, aké sú dôsledky, keď ponuku neprijme.

Až po medializácii spoločnosť pripustila aj iné formy odmietnutia: „Ak sa zákazník rozhodne ponuku odmietnuť, môže tak spraviť všetkými dostupnými spôsobmi, teda aj telefonicky či e-mailom,“ povedal hovorca „káblovky“ Jaroslav Kolár.

UPC však nečakala do konca júla na reakciu klienta a v týchto dňoch klient našiel v schránke spomínanú faktúru s pridanou službou UPC Telefón Anytime EU. Faktúra je splatná do 17. júla.

Spoločnosť UPC situáciu včera odmietla komentovať: „Vzhľadom na to, že nemáme aspoň variabilným symbolom alebo iný údaj o uvedenom zákazníkovi, nemôžeme sa, žiaľ, konkrétne vyjadriť na otázky,“ povedal hovorca Jaroslav Kolár.

Meno ani iné informácie o zákazníkovi sme, berúc na zreteľ jeho želanie, UPC neposkytli. Dokumenty však máme v redakcii. „Takýto postup nie je v poriadku. Nemalo by sa to stávať. Mali by počkať do konca júla, kto si službu odhlási, až potom to fakturovať,“ povedal právnik Dávid Štefanka. „Faktúra by mala obsahovať len služby, ktoré si človek objednal,“ povedal.

Problémom pre niektorých klientov spoločnosti teraz je, či majú zaplatiť faktúru, ak službu UPC Telefón Anytime EU nechcú. „Odporúčam ju zaplatiť tým klientom, ktorí službu chcú využívať. Tí, čo ju nechcú, by mali ponuku firmy pre istotu odmietnuť a následne požiadať o opravu doručenej faktúry, keďže je nesprávne vyčíslená,“ povedal Štefanka.

Advokát upozorňuje na riziko, keď klient faktúru nezaplatí – operátor ho môže odpojiť. „Neskôr môže síce spor na súde vyhrať. No do úspešného vyhrania sporu, ak by nastal, je dlhá cesta,“ povedal advokát.

Zlý prístup?

Právnici pripomínajú fakt, že UPC poslala list s novou akciovou ponukou a rovnako aj príslušnú faktúru obyčajným listom. „Ako preukážu doručenie, a teda, že spotrebiteľ mal vôbec možnosť odmietnuť ponuku?“ pýta sa Štefanka.

Rovnako je sporný spôsob, ako UPC mení zmluvu s klientom. Nečinnosť alebo aktívne neodmietnutie služby by podľa právnika nemalo stačiť na to, aby klienta k niečomu zaviazal. „Takéto podmienky v zmluvách je potrebné podľa mňa považovať a vyhlásiť súdom za neprijateľné,“ povedal Štefanka.