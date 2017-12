Apple rieši problémy iPhonu 4 puzdrom zdarma

18. júl 2010 o 20:12 TASR

NEW YORK. Apple ponúka na riešenie problémov telefónu iPhone 4 so signálom obal Bumper zdarma. Šéf koncernu Steve Jobs zverejnil ponuku na piatkovej (16.7.) tlačovej konferencii venovanej problémom iPhone 4 s anténou.

Obal má vyriešiť problém, na ktorý sa sťažovali zákazníci, a to, že pri istom spôsobe uchopenia telefónu zmizne signál. Zákazníci si budú môcť obal objednať na internetovej stránke Apple od 22. júla. Ponuka platí do 30. septembra. Tí, ktorí napriek tomu nebudú s telefónom spokojní, môžu ho do 30 dní vrátiť a dostanú naspäť svoje peniaze.

Jobs začal konferenciu slovami: "Nie sme dokonalí." Dodal, že podobné problémy majú aj ostatní výrobcovia inteligentných telefónov. Na základe maloobchodnej ceny obalu by jeho dodanie všetkým 3 miliónom majiteľom iPhonu 4 koncern stálo 180 miliónov USD (138,46 milióna eur).

Informovala o tom BBC.