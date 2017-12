Denník planéty

17. máj 2002 o 22:40 STEVE NEWMANThe Los Angele Times Syndicate

Živelné pohromy na zemeguli: 11. 5. 2002 – 17. 5. 2002

Voda na prídel

Suchom sužované taiwanské hlavné mesto Tchaj-pej zaviedlo vodu na prídel. Hneď v prvý deň sa to týkalo 420-tisíc domácností. Nedostatok vody spôsobil aj zatvorenie vyše 300 podnikov, ktoré potrebujú na svoju prevádzku veľké množstvo vody, ako napríklad sauny, telocvične a autoumyvárky. Je to prvé takéto obmedzenie na ostrove za posledných 22 rokov. Sucho je najhoršie za niekoľko desaťročí. Spotrebu vody budú musieť znížiť aj podniky v centre mesta a veľké hotely. Obmedzenia potrvajú až do skončenia vodnej krízy. Japonsko oznámilo, že vysušenému ostrovu daruje trikrát mesačne 3000 ton vody. Toto množstvo pokryje potrebu asi 7500 ľudí. Vodu prevezú na námorných tankeroch.

Zemetrasenia

V oblasti Sanfranciského zálivu zaznamenali zemetrasenie o sile 4,9 stupňa. Pri otrasoch padali predmety z políc a na mnohých budovách sa rozbili okná.

* Severné oblasti Taiwanu postihlo zemetrasenie o sile 6,2 stupňa. V meste Ilan spôsobilo padanie striech a menšie hmotné škody.

* Pohyby Zeme pocítili aj obyvatelia severovýchodného Japonska, severných Filipín, pohraničnej oblasti Keňa – Uganda, gréckeho ostrova Rhodos, južného Bulharska a južného pobrežia Mexika.

Tropické cyklóny

Nad Ománom sa prehnal tropický cyklón 01A, najsilnejšia búrka v tejto oblasti za posledných 25 rokov. Dvaja ľudia zomreli, 63 bolo zranených.

* Nad severným cípom ostrovu Madagaskar vyčíňal tropický cyklón Kesiny. Spôsobil záplavy, pri ktorých zomreli najmenej dvaja ľudia.

* V Indickom oceáne, juhozápadne od ostrova Sumatra, ohrozil vodné trasy cyklón Errol.

* Juhozápadne od tichomorského ostrova Guam sa prehnal cyklón Hagibis.

Smrtiaca horúčava

Indiu sužuje pokračujúca vlna horúčav. Len v juhoindickom štáte Anshra Pradéš, kde sa teploty vyšplhali až na 46 stupňov, zomrelo 373 ľudí. Horúčavy vysušili prírodné zdroje vody, postihli dobytok i farmy. Vysoké teploty v hlavnom meste Naí Dillí a ďalších severoindických mestách spôsobili okrem nedostatku vody aj výpadky v dodávke elektriny.

Lesné požiare

Oblasti Chabarovska na Ďalekom východe, ako aj Transsibírsku magistrálu, zachvátili lesné požiare, ktoré ohrozili 50 obcí. Na ich likvidáciu bolo povolaných vyše 2000 hasičov, vojakov a záchranárov. Táto oblasť je jediným známym prirodzeným prostredím ohrozených amurských tigrov a niektorých druhov leopardov.

* V južnej Kalifornii vyčíňali požiare, ktorých šírenie napomáhal vietor. V Angeleskom národnom parku severne od Los Angeles a na úbočiach neďaleko Orange County na juhu Kalifornie zhoreli tisícky hektárov pôdy.

Záplavy

Severozápadné oblasti Číny postihli masívne záplavy, ktoré zničili takmer 100 000 domov. Viac než pol milióna ľudí prišlo o strechu nad hlavou. Podľa tlačovej agentúry Chinhua v autonómnej oblasti Chinjang spôsobili prudké dažde a záplavy rozsiahle škody. Najmenej 120 000 hospodárskych zvierat uhynulo. Zaplavené boli aj veľké úseky ornej pôdy.

* Už niekoľko týždňov trvajúce dažde nad obilninovým pásom USA zaplavili polia od južnej Indiany až po Illinois a Arkansas. Hladina rieky Mississippi v meste Memphis bola najvyššia za posledných päť rokov.

Nové ľadovce

Americké satelity zaznamenali zrod dvoch nových obrovských ľadovcov. Vznikli za jediný týždeň oddelením sa od antarktického Rossovho pevninského ľadovca, v oblasti, ktorá je najbližšie k Novému Zélandu. Prvý z ľadovcov je asi desaťkrát väčší než Manhattan a Národné ľadovcové centrum USA ho nazvalo C-18. Druhý dostal meno C-19 a odlomil sa o niekoľko dní neskôr. Je o niečo väčší než americký štát Delaware. Lámanie antarktických ľadovcov vyvoláva obavy, že ide o jeden zo skorých prejavov globálneho otepľovania. Tento predpoklad je však v rozpore s nedávnymi meraniami, podľa ktorých v niektorých častiach Antarktídy vrstva ľadu hrubne. Vedci zatiaľ nevedia, či je hrubnutie súčasťou krátkodobých výkyvov, alebo predstavuje obrat v dlhodobom ústupeľadovca.