Vedci niečo taja. Nevieme, čo

18. júl 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Homosexualita je vrodená, človek dostal ďalšieho praprapredka a možno našli Higgsov bozón či čosi ešte dôležitejšie, len nám to fyzici nechcú prezradiť. Týždeň vo vede.

Ak vám v posledných dňoch bolo fakt teplo, ešte to nemuselo súvisieť s globálnym otepľovaním. Rovnako ako extrémna zima nie je dôkazom, že nejestvuje. Ak sa však klimatológovia nemýlia, pravdepodobne sa budeme musieť pripraviť na podobné extrémy. A tiež na pravidelnejšie záplavy, pretože meniaca sa klíma ovplyvní aj cyklus vody v atmosfére. K tomu si prirátajte odlesňovanie, nevhodné zásahy do biotopov a ignorovanie blížiacej sa energetickej krízy.

Tento týždeň to chvíľku vyzeralo, že objavili svätý grál časticovej fyziky. Aj keď podobné pomenovania mu dávajú najmä novinári, vedci málokedy nazývajú Higgsov bozón nejako ako „božská častica“. Málokedy však tiež premýšľajú nad nadpismi v novinách. Americký Fermilab však informáciu nakoniec poprel a tvrdí, že slávny bozón v Tevatrone neobjavili. Nám sa však z dôveryhodného zdroja donieslo, že možno aj áno, ale možnosť chyby je priveľká na to, aby to vedci vytrúbili celému svetu. Navyše, možno v Tevatrone našli aj čosi ďalšie: že platí supersymetria. Počkajme si však na budúcotýždňové stretnutie časticových fyzikov v Paríži. Možno budeme múdrejší.



Homosexualita nie je choroba. Alebo je, ak za chorobu považujete hnedé vlasy či modré oči. Jednoducho lesbické správanie – aspoň u myší – spôsobujú gény. A teoreticky sa ich vypnutím dá naštartovať. Bolo by čudné predpokladať, že u človeka to funguje inak. Najvyšší čas si zvyknúť, že homosexualita je v prírode úplne normálna.

Paleontológovia tiež našli veľmi dávneho predka človeka, ľudoopov aj dávnych druhov opíc. Nie je to ten takzvaný bájny medzičlánok, ktorý spájal predkov človeka s predkami šimpanzov. Saadanius hijazensis skôr spájal opice Starého sveta s ľudoopmi ešte predtým, ako sa vývojová línia človeka od nich vôbec oddelila. Je to však ďalší kúsok do skladačky evolúcie. Až sa nechce veriť, že kedysi aj vzdelaní ľudia premýšľali o svete, ktorý má šesťtisíc rokov.