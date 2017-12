Sanyo Electric predá svoju stratovú divíziu čipov

poločnosť Sanyo Electric, patriaca pod firmu Panasonic, podpísala dnes kontrakt o predaji svojej stratovej divízie čipov Sanyo Semiconductor americkej firme ON Semiconductor za 33 miliárd jenov.

15. júl 2010 o 16:22 TASR

TOKIO. Spoločnosť Sanyo Electric, patriaca pod firmu Panasonic, podpísala dnes kontrakt o predaji svojej stratovej divízie čipov Sanyo Semiconductor americkej firme ON Semiconductor za 33 miliárd jenov (291,75 milióna eur), aby sa mohla sústrediť na takzvané zelené technológie. Naopak, americká firma zasa bude môcť cez akvizíciu rozšíriť svoje aktivity na japonskom trhu.

Američania by mali akvizíciu, ktorú chcú zrealizovať čiastočne v hotovosti a čiastočne výmenou akcií, uskutočniť do konca tohto roka. Postupne plánujú vrátiť Sanyo Semiconductor späť do zisku, a to investíciami do nových zariadení a zvýšením predaja v USA a Európe.

Informovali o tom agentúry Reuters a AP.