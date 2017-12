Obedná pauza: musíte prepáliť lano

Vaše zbrane dnes na úvodného/záverečného bossa nefungujú. Musíte prepáliť lano. Celé vám to zaberie asi minútu. Titulky ale budete sledovať dlhšie. You Have To Burn The Rope.

16. júl 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 7 0 Vaše zbrane v You Have To Burn The Rope na úvodného/záverečného bossa nefungujú. Pre anglicky nehovoriacich - musíte nad ním prepáliť lano. Celé vám to zaberie asi minútu. Titulky ale budete sledovať dlhšie. Pobavia. Dnešnú Pauzu vám odporúča pán Samuel Trnka, ergo Samušo. Citujem: "Slavušo, strašná pi*ovina, ale šmišna." (Ok, ok. Necitoval som. Hviezdička v tom maile nebola.) Ovládanie:

Klávesnica. Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.