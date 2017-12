Diablovka Torchlight príde v auguste lokalizovaná

15. júl 2010 o 17:20 Ján Kordoš

V edícii Topseller sa objaví už klasicky v dvoch podobách - respektíve obal bude obojstranný a budete si môcť vybrať, či sa vám na poličke bude vynimať hra v pôvodnom obale alebo vo vizáži samotnej edície. Príbeh hry je zasadený do osady, ktorej účelom je ťažba špeciálnej nerastnej suroviny, embera. Táto vzácna a tajomná ruda dokáže očarovať a skažiť všetko, s čím pride do kontaktu. Táto ničivá sila môže mať nepríjemné následky pre ľudí a hráč sa preto musí vydať do neďalekej hory a dolov pod ňou, aby zistil, aký dopad mal ember na civilizácie, ktoré tu kedysi dávno žili.

A náš názor? Niekto chcel vytvoriť klasickú diablovku, tak jednoducho okopíroval Diablo II. Rozhodne sa to podarilo, ide o jednu z nenápadnejších, avšak o to zábavnejších, kvalitnejších, chytľavejších hier. Za tých pár drobných (hry v edícii Topseller sa predávajú za 15,99 €) to rozhodne stojí.

Zdroj:PR