Ghost Recon: Future Soldier - moderný vojak

Pozrime sa pravde kruto do očí. Séria Ghost Recon nikdy skutočne neprerazila a nie je to tým, že by stála za teplé pivo.

15. júl 2010 o 12:30 Ján Kordoš

Už v počiatkoch, kedysi pred desiatimi rokmi, sme dostali pomerne podarenú, až na umelú stupiditu, tímovú akciu, ktorá sa odohrávala v lukratívnom prostredí neďalekej budúcnosti. Istotne si spomínate i na pomerne nedávne dva diely Advanced Warfighter, avšak stále to nebolo ono, chýbal povestný krôčik.

Nemýľte si však Ghost Recon napríklad s Call of Duty. Na prvý pohľad môžu vyzerať podobne. Obe sú to akčné hry videné z vlastného pohľadu, beháte s panákom, strieľate, celé sa to odohráva v neďalekej budúcnosti a zachraňujete minimálne celý svet, ak nie i priľahlé planéty. Tým dôležitým faktom totiž bolo, že rambovský spôsob boja príliš účinný nebol a chaotické pobehovanie a strieľanie spojené s jačaním ste uplatňovať počas hrania nemohli. A za druhé – aby ste neboli na záchranu sveta sami, mali ste po svojom boku kamarátov. Ak by tí neboli niekedy mierne nasprostastí, bola by to taktická akcia ako od mamičky. Pokúsi sa to napraviť Ghost Recon: Future Soldier.



Príbeh príliš dôležitý nie je, aby sa však nik nehneval, tu ho máte: ruského prezidenta unesie teroristická skupina a keďže také veci sa nerobia a kamaráti musia držať spolu, vyšlú Spojené Štáty na pomoc svojmu červenému spojencovi tím Ghost Recon. Bodka. To dôležité je, že znovu budeme operovať v tíme a navyše monotónne prostredie by nemalo hroziť. Na pomoc dostaneme samozrejme aj podporu v podobe prieskumného lietadla a tí, ktorí si obľúbili bojového drone robota z minula, môžu veselo tlieskať i tentoraz. Taktiež väčšinu času strávime s kamerou umiestnenou priamo za vojakom, takže si omnoho viac vychutnáme samotný pohyb, novú možnosť krytia za prekážky a hlavne zničiteľné prostredie. Čupieť za betónovým valom už večne nebudeme.

A v čom bude teda Ghost Recon: Future Soldier odlišný od minulých dielov? Ono nech sú hlavne panáčikovia konečne aspoň trochu rozumní, stačilo by i to. Lenže v UbiSofte zrejme dlho do noci hrávali Crysis a tak sa im páčila myšlienka špeciálneho bojového obleku, že ju chceli do niektorej zo svojich hier pretaviť i oni. A spravili tak. Future Soldier ako vojak budúcnosti bude totiž používať špeciálny Exoskeleton oblek. Jeho najdôležitejšou funkciou pre hráča bude zrejme možnosť aktivovať neviditeľnosť, pri ktorej ho nebude vedieť umelá inteligencia spozorovať. Pri akejkoľvek streľbe sa však tento mód deaktivuje, ale to už dobre poznáme. Taktiež si môže hráč aktivovať rýchlejšie reflexy, čím sa mu zvýšia pohybové vlastnosti alebo sa stane silnejším. Nie, nepopisujeme Crysis...

Lákadlom je spomínaný tímový duch – tentoraz bude možné určiť veliteľa, ktorý udáva príkazy a ostatní hráči (pokojne i z multiplayeru) ich plnia a strieľajú. V minulosti sme postupovali po pomerne lineárnej trase a jedinou taktickou úlohou bolo zoskupiť družstvo tak, aby vyskakujúcich nepriateľov vystrieľali bez vlastných strát. Tomu je koniec. Každá z máp bude totiž braná ako dynamický celok. V prípade, že sa musíte dostať – úplne najjednoduchší prípad – z bodu A do bodu B, nebudete obmedzovaní jedinou trasou, prípadne s niekoľkými odbočkami. V uliciach mesta dostanete voľnú ruku a môžete zvoliť trasu priamu, prestrieľať sa cez nepriateľské hliadky. Vtedy to začne pripomínať klasické akčné hry, prípadne hollywoodske filmy, no nie je to jediná možnosť. Exoskeleton totiž ponúka viaceré funkcie a zabíjanie zo zálohy, nenápadné likvidácie a podobné laskominky potešia náročnejších hráčov, ktorí si budú chcieť otestovať svoje schopnosti a hru si tak užiť. Rozdávanie príkazov ostatným v tíme by malo byť jednoduché a spolubojovníci majú pobrať dostatok rozumu. Ale späť k voľnosti. To, že si trasu môžete zvoliť vy, otvára dvere i nepriateľom. Ak priestor za sebou vyčistíte, ešte to neznamená, že sa za vami nik nemôže objaviť, postranných uličiek a cestičiek, kadiaľ sa nepriateľ prikradne poza váš chrbát.

Už len samotný fakt, že postupovať budeme v tímoch, vo štvorici, láka hráčov do multiplayeru. Ten samozrejme podporovaný bude a chýbať nebudú ani rôzne triedy, perky, levelovanie, zlepšovanie výbavy. Motiváciu k hraniu nestratíme. Okrem spomínanej kooperácie v singleplayerovej kampani nás čaká síce už len tímový deathmatch, no veríme, že sa ponuka značne rozšíri. Nie, že by to k zábave nestačilo, no chcelo by to širšie využitie možností, ku ktorým multiplayer priam láka. Podpora viacerých hráčov zrejme obľúbenosť Modern Warfare či Battlefieldu nedosiahne, v pozadí by sa ale krčiť nemusela.

Ghost Recon: Future Soldier je také taktickejšie Modern Warfare, a to by mala byť tá správna ingrediencia, len veríme, že pomer akcie a taktiky bude skôr vyrovnaný a hra nedopadne ako séria Rainbow Six. Zatiaľ to vyzerá nádejne: príjemný mix hier, ktoré bavia so štipkou taktiky. Výsledok uvidíme o niekoľko mesiacov – hra vyjde na jeseň 2010.