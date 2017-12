Telecom Italia vytvorí 3 000 nových miest a investuje okolo 16 miliárd EUR

Rím 17. mája (TASR) - Taliansky telekomunikačný koncern Telecom Italia chce do roku 2004 vytvoriť celkovo 3 000 nových pracovných miest. Podnik sa tak dohodol s odbormi. Nové miesta by mali vzniknúť aj v mobilnom operátorovi Blu, o ktorého akvizíciu sa Telecom Italia usiluje prostredníctvom dcérskej spoločnosti TIM.

Koncern zároveň oznámil, že do roku 2004 plánuje zefektívniť hospodárenie, čo by mu malo priniesť úspory vo výške 2 miliárd EUR. V tomto období chce podnik investovať zhruba 16 miliárd EUR. Asi 26 % z vyčlenených prostriedkov by mal investovať do rozširovania telekomunikačnej siete v ekonomicky slabšom regióne na juhu Talianska.

(1 EUR = 42,830 SKK)

