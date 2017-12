Gorily sú ako deti. Hrajú naháňačku

Vedci zistili, že ľudoopy sa hrajú ako deti. Pripomína to hru na chytačku.

14. júl 2010 o 16:06 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Nižšie postavený jedinec v skupine príde k vyššie postavenému, udrie ho a uteká preč. Samec sa rozbehne, udrie nižšie postaveného a uteká zase on. Niečo vám to pripomína? Obdobu ľudskej naháňačky hrávajú aj gorily. Zistil to medzinárodný tím vedcov, ktorí skúmali trojročnú videodokumentáciu správania rôznych skupín týchto primátov.

Na záberoch si vedci všimli, že hominidi pripomínajú naše deti. Naháňajú sa a vymieňajú si úlohy. Vedci podľa štúdie v magazíne Biology Letters navyše tvrdia, že takéto správanie umožňuje beztrestne zaútočiť nižšie postaveným jedincom v spoločenskom rebríčku na tých vyššie postavených.

„Nielenže gorily udreli svojich spoluhráčov a potom ušli nimi naháňaní,“ povedala pre denník Daily Telegraph autorka výskumu Marina Davila Rossová. „Tiež si vymenili úlohy, keď nastal úder. Teda prenasledovateľ sa zmenil na naháňaného a naopak.“

To môže podľa vedcov predstavovať aj učenie, ako prenasledovať korisť či unikať pred predátormi. Pravdepodobne však tiež slúži na testovanie fyzickej sily jedincov ešte predtým, ako dôjde k naozajstnému súboju. Vedci však nevylučujú ani verziu, že môže ísť iba o zábavu.