Energia zo slnka? Španieli sú lídri

Cez víkend sa v Šapnielsku naplno spustí najroziahlejšia slnečná elektráreň na svete. Sektoru pomáhajú vládne dotácie, ich štedrosť sa však končí.

15. júl 2010 o 0:00 Tomáš Vasilko

MADRID, BRATISLAVA. Slnko tu svieti v priemere 340 dní do roka. Horúcu subtropickú klímu svojej krajiny začínajú Španieli čoraz viac využívať ako zdroj energie. Až tak, že v množstve vyrobenej energie predbiehajú aj svetové veľmoci.

Tento týždeň sa Španielsko stane najväčším producentom termosolárnej energie na svete. Po zapojení elektrárne la Florida na západe krajiny dosiahne maximálny výkon 432 MW. Doteraz najlepší Američania vyrábajú takýmto spôsobom 422 MW. Informovala o tom španielska asociácia producentov termosolárnej energie Protermosolar.

Otáčajú sa za slnkom



Elektráreň la Florida Nachádza sa na západe Španielska . Dosahuje výkon 50 MW. 768 solárnych kolektorov zohrieva tekutinu až na 400 stupňov Celzia. Efektívne využívať slnko pomáha 184–tisíc zrkadiel. Zdroj: Acciona

Termosolárna elektráreň na rozdiel od fotovoltaickej nemení slnečnú energiu priamo na elektrickú. Sytém skôr funguje ako klasická elektráreň. Slnko pomocou zrkadiel zohrieva tekutinu, ktorej para roztáča turbíny, a tak vytvára energiu.

Elektráreň la Florida sa rozkladá na ploche 55 hektárov, čo je asi 77 futbalových ihrísk a podľa britského denníka Guardian je tak najrozsiahlejšou slnečnou elektrárňou na svete. Na tejto ploche má takmer 800 kolektorov.

Svetlo odrážajú parabolické zrkadlá, ktoré sa otáčajú za slnkom.

Termosolárna energia je pritom v Španielsku na vzostupe. Asociácia odhaduje, že do najbližšieho roku sa výkon zväčší o ďalších 600 MW, do roku 2013 má mať výkon 2500 MW. V súčasnosti je takých elektrárni len 11, do troch rokov by ich malo byť 60.

Španielsko patrí celkovo medzi najväčších svetových lídrov vo využívaní obnoviteľných zdrojov energií. Produkuje aj veľa energie z vetra či vody.

Dotácie budú menšie

Tento pokrok však nie je lacný. Vláda obnoviteľné zdroje dotuje. V minulom roku stála napríklad podpora projektov slnečnej energie podľa agentúry Bloomberg Španielov 2,6 miliardy eur. Dva roky dozadu pritom išlo iba o desatinu.

Bohaté dotácie obnoviteľných zdrojov však zrejme skončia. Španielsko sa aj pod tlakom svojho deficitu snaží šetriť. Začiatkom júla sa vláda dohodla s producentmi, že od januára 2013 zníži dotácie pre slnečnú a veternú energiu o 35 percent.