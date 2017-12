Deus Ex: Human Revolution - ľudstvo pod technologickou paľbou

Po nečakanom oznámení vývoja hry Deus Ex: Human Revolution sa okamžite objavila dilema: očakávať hru s nadšením alebo obavami?

13. júl 2010 o 13:00 Ján Kordoš

Keď sa totiž pred desiatimi rokmi objavil prvý diel Deus Ex od vývojárskeho tímu ION Storm, superlatívmi sa to v hodnoteniach len tak hemžilo. Poctivý sci-fi svet v štýle Blade Runnera očaril mnohých – aj vďaka tomu, že cestu za cieľom si hráč určoval sám a výber akcie, hackingu či dokonca aj adventúry bol na vás. To, že ION Storm bol napokon jedným z hlavných dôvodov krachu Eidosu, je známa vec, Deus Ex však môžeme pokojne charakterizovať ako to najlepšie, čo kedysi veľkého vydavateľa mohlo zachrániť. Pokračovaniu orientovaného skôr na masy sa to príliš nepodarilo. Do tretice všetko dobré?

Na hre sa začalo pracovať už v roku 2007. Montrealské štúdio Eidosu, hoci čerstvo založené, malo obrovské plány a tie chce pri tejto legende splniť. Hneď zo začiatku však museli byť fanúšikovia pôvodnej série mierne znechutení prehláseniami vývojárov o tom, že pôvodná predloha, ku ktorej sa síce chcú priblížiť, bola príliš zložitá a bude musieť prísť k niekoľkým úpravám. Strach a hrôza v očiach hráčov. Žeby ďalšia bezduchá strieľačka?



Tak by to rozhodne byť nemalo. Akcia samozrejme prítomná bude a môžeme sa vsadiť, že v hojnej miere, no nebude to tradične lineárny pochod vpred v štýle Call of Duty. Tretí diel Human Revolution sa odohráva pred pôvodnými hrami – vraj, aby noví hráči neboli príliš zmätení nadväznosťou na predošlé udalosti a hrdinov. Vadiť to príliš nebude, prenesieme sa totiž do neďalekej budúcnosti, presnejšie do roku 2027, kedy sa technologická revolúcia len začína rozbiehať - avšak na plné obrátky. Hlavným hrdinom je nenápadný Adam Jensen pracujúci v americkej korporácii na pozícii špecialistu obranných systémov. Pokojný a pohodlný život sa pre Adama žiaľ končí vpádom špeciálnych jednotiek Black Ops do komplexu, pri ktorom je Adam smrteľne zranený. Zachrániť ho môžu len nanoimplantáty, ktoré sú novinkou na trhu a je nimi možné nahradiť organické časti tela. Augmentácia samozrejme značne zlepší všetky funkcie danej časti tela a ponúkne majiteľovi doposiaľ nevidené možnosti využitia.

To by sme však zabiehali príliš do hĺbky a na tenký ľad. Očakávame konšpiračné teórie, nenásytné korporácie, zmanipulovaných štátnych úradníkov a v tom všetkom zohrá Adam dôležitú úlohu. Tak ako bol Adam podľa Starého zákona prvým človekom, sa Adam Jensen prebúdza po nepríjemnej nehode ako iný človek. Ak nim vôbec ešte ostal, hoci on o záchranu nestál, nežiadal o ňu. Pokusný králik? Nebudeme predbiehať a filozofovať. Augmentácia hornej končatiny mu zmení život, no to nie je všetko. Pátranie po svojich blízkych a rôzne odhalenia ho prenesú do pozície človeka na úteku. Umelé vylepšenia ľudského tela nie sú navyše kladne prijímané bežnou spoločnosťou, ľudia sa búria, nechcú akceptovať „vylepšených“ ako skutočných ľudí. Zahrávanie si s prírodou sa vyplatiť nemusí, tieto odhalenia však ešte len prídu na rad neskôr v príbehu. Prirovnanie k mytologickým či renesančným predlohám je viac než pôsobivé. Otázka humanizmu alebo ľudskosti môže totiž v niektorých prípadoch indivíduí s početnými augmentáciami vyvolať spytovanie si svedomia, či sme náhodou neprekročili povestnú hranicu a nevedieme ľudstvo neustálym pokrokom do zatratenia.

Cyberpunk bude z Deus Ex: Human Revolution doslova sálať. Napríklad taký Šanghaj budúcnosti akoby z oka vypadol mnohým lokáciám z kultového Blade Runnera. Najspodnejšie a tým pádom najšpinavšie časti mesta obýva spodina, všade je vidieť chudobu a beznádej. Žiarivé neóny osvetľujú temné uličky, dážď neustále zmáča ľudí pohybujúcich sa ako mravce v gigantickom mravenisku, na ktorého vrchole sa na plebs pozerajúca elita rozhoduje o budúcnosti všetkých bez morálneho zmýšľania. Nejde o vysokých štátnych úradníkov – všetci sú skorumpovaní, svetu vládnu peniaze a tými disponujú práve gigantické korporácie. Keďže sa na príbehu stále podieľa aj Sheldon Pacotti, tvorca prvých dvoch zápletiek, nemusíme mať strach z príliš veľkej zlátaniny. Už teraz sa dokonca vie, že začiatkom budúceho roku by sa pred vydaním hry mala objaviť aj novela z tohto sveta.

Vytvorený svet však nebude iba vyblednutou kulisou. Už spomínaná vzbura ľudí proti augmentácii prerastie do obrovského konfliktu. Práve výrazný vplyv sociálneho faktoru na samotného hrdinu a reakcie okolia na vašu postavu budú hráča nútiť k výberu a zamýšľaniu sa. Ako sme už uviedli, jedna časť ľudstva sa domnieva, že augmentáciou sa ľudia začínajú hrať na Boha – a naopak tzv. Transhumanisti považujú túto novú cestu za prirodzenú vo vývoji ľudstva. Ako ďalší krok zabezpečeniu čo najlepšieho života, prirodzené spojenie ľudskej rasy a technológie. Pre príklad ako by to mohlo vyzerať, nemusíme chodiť príliš ďaleko: rasová nenávisť je žiaľ u nás stále prítomná, z minulosti to boli napríklad 50. až 60. roky minulého storočia v USA. Znie to vynikajúco, len aby nešlo len o bezvýznamné maličkosti na pozadí, ktoré nebudeme takmer vnímať.

Výrazný vplyv práve týchto dvoch rozdelených táborov na rozhodovania vás ako hlavného hrdinu bude určovať putovanie celkovo štvoricou veľkomiest. Navštívime totiž nielen už spomínaný Šanghaj, ale napríklad i Detroit, Montreal či Filadelfiu. Tešiť sa teda môžeme na rozhovory, kde jednotlivé možnosti voľby posunu v konverzácii budú závisieť nielen na vašich schopnostiach, ale i na tom, ako vôbec vyzeráte. Ono ťažko presvedčíte odporcu nanoimplantátov, že „terminátorské“ oko je vlastne úplne prirodzené a máte ho od narodenia. Etické a morálne voľby sa tak stanú vašim denným chlebom a ľudská hlúposť dneška nám nahovára, že sa v Deus Ex: Human Revolution budú ľudia rúbať už len preto, aby si dokázali, kto je väčším človekom.

Žánrové zaradenie Deus Ex: Human Revolution jednoduché nebude. Na hru sa budeme pozerať z pohľadu vlastných očí, no neznamená to, že by sa malo jednať o klasický shooter, výrazne do hrateľnosti prehovoria RPG prvky. Orgie so štatistikami čakať nemáme. Určite poteší fakt, že riešenie situácie nebude lineárne a pokojne sa môžeme prestrieľať úrovňou plnou nepriateľov, potichu sa zakrádať tmavými kútmi, likvidovať ich zozadu a nenápadne či tieto princípy kombinovať. Kto chce taktické možnosti, bude ich mať, dokonca by sme nemali byť ukrátení ani o kontaktné súboje. RPG prvky zas budú prítomné už v spomínaných rozhovoroch, voľbách, dôsledkoch a samozrejme augmentáciách.

Tentoraz totiž nebudeme vylepšovať samotné vlastnosti či schopnosti hrdinu, žiadny bodík nepridáme do sily či výdrže, ale všetky investície (bodov skúseností a samozrejme financií) sú aplikovateľné výhradne na augmentácie. V podstate sa teda nič nemení, jednotlivé vylepšenia sa týkajú konkrétnych upgradeov vo vašom tele a vzťahujú sa na vybranú augmentáciu. Keďže sa za všetko bude platiť, každá augmentácia bude čosi stáť a peniaze na stromoch nerastú – už len preto, že v Deus Ex: Human Revolution ani veľa stromov nenájdete – je nutné si rozmyslieť do čoho investujete. Rozdiel medzi kvantitou a kvalitou bude pre každého hráča odlišný, všetko záleží na spôsobe hrania a preferovania jednotlivých princípov napredovania. Zlepšovanie napríklad oka je typickým príkladom, bude možné meniť i končatiny, ktoré sa okamžite stanú silnejšími, rýchlejšími – stačí si pozrieť video.

Lenže automaticky vylovená otázka, či daná postava ešte vôbec bude človekom, dáva za pravdu tým, že cesta zjednodušenia postupu možno nebude tou správnou a mnohými pomôckami a augmentáciami to šťastne skončiť nemusí. Pri špeciálnych útokoch sa kamera presunie za hrdinu, podobne i pri krytí sa za prekážky, takže voľba, či si kúpite novú pravačku „trhačku väzov“ alebo investujete do tichej sniperky, nemusí byť tak jednoduchá. Zbrane budú taktiež upravovateľné podľa hráčovej potreby a finančných možností. Zdravie sa bude dopĺňať priebežne, taktiež pomôžu injekcie morfia, avšak ľahké hranie to nebude. Prispôsobenie sa dobe s touto vlastnosťou síce mnohí začnú hovoriť o zjednodušovaní prvkov, no hľadanie lekárničiek v kúpeľniach sa predsa dnes už nenosí a Adam pracuje pre obrovskú korporáciu zaoberajúcu sa technológiami budúcnosti, takže regeneračný systém siahnutím mimo nebude.

Najviac by nás však mala dostať rozdielnosť hrania. Keďže si nebudeme môcť vylepšiť jednotlivé augmentácie po prvom dohraní, vyskúšanie si iného spôsobu istotne príde vhod. Podľa vašich rozhodnutí sa dopracujete k odlišným koncom, ktorých je potvrdených hneď niekoľko. Nebudeme si nič nahovárať, nečakáme ich desiatky, stačí ich zopár, ale skutočne diametrálne odlišných. Chýbať samozrejme nesmie ani otváranie zámkov či hackovnie. Tieto činnosti budú prebiehať už klasicky – formou minihier. Musíme už len dúfať, že budú zábavné a vyhnú sa monotónnosti. Deus Ex: Human Revolution pobeží na Crystal engine, ktorý sme mohli vidieť už v Tomb Raider: Legends. Samozrejme prejde výraznými úpravami a vylepšeniami. Soundtrack má zas na starosti skladateľ Michael McCann (Splinter Cell: Double Agent, EndWar...), ktorý sa bude snažiť vytvoriť temnejšie skladby s elektronickými prvkami.

Deus Ex: Human Revolution to má napriek zjednodušeniam, ktoré hru istotne postihnú, zatiaľ rozbehnuté viac než dobre. Stať sa samozrejme môže všeličo, no vývojári sa nesnažia len tak variť z vody a predhodiť nám prevarenú vodu. Niekoľko rokov vývoja sa na samotnom projekte prejaviť musí. Nás láka už len kvôli atmosfére, ktorú tak často nezažívame a v Human Revolution by nemalo ísť len o tradičné pozlátko ukrývajúce vybrakované klišé. Už teraz sa tešíme na to, ako si budeme môcť vybrať z rôznych spôsobov postupov, napríklad prieniku do budovy, ktorej vchod má pod palcom stráž. Prestrieľame sa? Potichu zakrádaním odstránime stráž zozadu? Alebo sa z problému vykecáme a dotyčný nás pustí dnu? Poza jeho chrbát hackneme vchod? Nie, toto by zle dopadnúť nemalo. Veď ide o Deus Ex.