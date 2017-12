Problémom pre operátorov sú aj oranžové tenisky

Bojiskom mobilných operátorov je reklama. Každú novú od konkurencie dôkladne lustrujú.

12. júl 2010 o 0:00 Miroslava Kernová, Mirka Kernová

Najviac háklivý na narážky od konkurencie je Orange. Najnovší hráč na trhu O2 konkurentov provokuje.

BRATISLAVA. Na svoje reklamné kampane sú mobilní operátori obzvlášť hákliví. Trh nie je veľký, noví klienti veľmi nepribúdajú, a najjednoduchšie je nalákať ich od konkurencie.

Vhodná komunikačná stratégia je pre operátorov obzvlášť dôležitá. Dokazujú to aj ich investície do reklamy.

Najväčším zadávateľom reklamy bol v minulom roku Orange. Podľa údajov TNS (monitorovaná inzercia podľa oficiálnych cenníkov) investoval do reklamy takmer 58 miliónov eur, T-Mobil okolo 56 a Telefónica O2 necelých 20 miliónov.

Investíciu do reklamy si firmy úpenlivo strážia, dôkladne preverujú čísla pri porovnávacej reklame, na priame či nepriame narážky na konkurenciu sa okamžite sťažujú, nielen Rade pre reklamu, ale aj na súdoch.

Priamo sa nesťažujú

Najcitlivejší na narážky konkurentov je Orange. Naopak, najmladší hráč na trhu O2 často konkurenciu ironizuje.

Na otázky SME, čo sa operátorom na konkurentoch nepáči, a či niektorý podľa nich používa nečestné praktiky, ani jedna firma nepovedala. V sťažnostiach, ktoré posielajú Rade pre reklamu, však bežne označujú reklamu konkurencie za neetickú, nekorektnú a klamlivú. Orange na otázky nereagoval vôbec.

„Pri tvorbe aj posudzovaní marketingovej komunikácie sa riadime zásadami etiky a samoregulácie v reklame,“ odpovedal hovorca T-Mobilu Andrej Gargulák. Sťažnosť je podľa neho štandardný spôsob, ako sa vyrovnať s neetickou reklamou.

O2 sa pochválilo nedávnym víťazstvom v súdnom spore s Orangeom. Okresný súd v Bratislave zamietol žalobu Orangeu na O2 za nečestnú súťaž. Išlo o kampaň „Vyskúšajte niečo iné“, v ktorej bol strhnutý plagát vo farbách Orangeu, a pod ním sa objavila modro­biela plocha O2.

Súd: Je to únosné

Orange argumentoval, že reklama bola v rozpore s dobrými mravmi súťaže, lebo bola neprimerane agresívna a deštrukčná a O2 v nej hanlivo nakladal s firemnou identitou svojho priameho konkurenta.

Pred súdom namietal aj inú kampaň O2 s názvom „Neobmedzujte sa, komu voláte“, v ktorej O2 použil motív zviazaných šnúrok na oranžových teniskách.

Súd v tom problém nevidel. „Podstata hospodárskej súťaže je v poškodzovaní konkurentov, pričom cieľ je iba jeden – zničiť konkurenciu,“ napísala sudkyňa v rozhodnutí. Dôležité podľa nej je, aby „podnikatelia tento cieľ dosahovali spôsobmi, ak nie spoločensky prijateľnými, tak spoločensky únosnými“.

Je prirodzené, že líder trhu si bráni svoju pozíciu,“ myslí si Marian Timoracký zo spoločnosti United Consultants. „No nie je celkom v poriadku, ak ju bráni nekorektným spôsobom, alebo ak akúkoľvek zmienku, ktorá o ňom nie je pozitívna, považuje za sprisahanie.“

Koľko súdnych sporov pre reklamu vedú, Orange ani O2 neprezradili. Hovorca O2 René Parák povedal, že majú už „tretie rozhodnutie súdu, ktoré dalo za pravdu O2 v podobných kauzách s konkurenciou“. O2 vniesol do reklamy viac útočných, akčnejších prvkov – porovnáva cenníky, odkazuje, že je trikrát lepší, aj inak odkazujúce na konkurenciu.

„Naša kampaň je v súlade so zákonom. Je súčasťou prirodzeného konkurenčného boja, na ktorý si naša konkurencia bude musieť zvyknúť,“ odkazuje Parák.