Technológie: Infračervená kamera pre vodičov?

Noc, hmla. Vidiecka cesta s množstvom zákrut, prechádzajúca lesom. V takých podmienkach niekedy ani najväčšia pozornosť vodiča nezabráni zrážke s človekom na neosvetlenom bicykli, podguráženým chodcom, vracajúcim sa z pohostinstva, alebo s jeleňom respekt

12. júl 2010 o 8:45 TASR

Duisburg 12. júla (TASR)

Oznámil to Dirk Weiler z Fraunhoferovho ústavu pre mikroelektronické obvody a systémy (IMS) v Duisburgu s kolegami. Fraunhoferova spoločnosť je jednou z nemeckých sietí vedecko-vývojových ústavov.

V naznačených situáciách zabráni zrážke len pohotové dupnutie na brzdu v poslednej chvíli, ak je to ešte možné. Podobných stresov by však vodičov mohli ušetriť infračervené kamery. Živé objekty s približne ľudskou telesnou teplotou totiž jasne žiaria na vlnovej dĺžke okolo desiatich mikrónov (čiže mikrometrov, milióntin metra). Detektory v kamere môžu taký zdroj tepla zaznamenať a lokalizovať. Vodič by tak zbadal potenciálne rizikových ľudí či zvieratá dlho predtým, ako by sa ocitli v zornom poli tlmených reflektorov. Neviditeľné infračervené žiarenie by navyše nerušilo ostatných vodičov.

Má to však háčik. Infračervené kamery pre vlnové dĺžky nad päť mikrónov treba nepretržite chladiť, až na teplotu zhruba mínus 193 stupňov Celzia. Existujú už síce aj dlhovlnné infračervené kamery, ktoré chladenie nevyžadujú, no ide zväčša o vojenské technológie, navyše prakticky nedostupné na európskom trhu.

Vedci a technici z IMS ponúknu takú technológiu, fungujúcu pri izbovej teplote, ako prví v Nemecku. Jadrom ich senzorového systému IRFPA (Infared Focal Plane Array, Infračervené detektorové pole v ohniskovej rovine) je mikrobolometer. Čiže detektor, ktorý je citlivý na teplotu a pohlcuje dlhovlnné infračervené svetlo. Keďže cieľom je získať dvojrozmerný obraz, senzor obsahuje viacero bolometrov usporiadaných do detektorového poľa.

Pohltené svetlo z tepelného zdroja zvyšuje vnútornú teplotu mikrobolometra, čím sa zmení elektrický odpor. Použitie špeciálneho typu prevádzača umožňuje získať priamy výstupný digitálny signál.

Z obídenia potreby zložitého a nákladného chladenia vyplývajú popri automobilizme ďalšie oblasti možného využitia senzorového systému IRFPA. Predovšetkým v prenosných zariadeniach vrátane mobilných telefónov. Vynechanie chladenia šetrí nielen hmotnosť, ale aj batériové napájanie, čo predlžuje dĺžku činnosti. Kamery IRFPA sa javia ako ideálne napríklad pre hasičov, lebo s nimi možno odhaliť skryté ohniská požiaru i včas nájsť omámených ľudí v zadymených priestoroch.

