Na havajskom ostrove Maui žijú posledné tri exempláre vzácneho vtáka

Honolulu 17. mája (TASR) - Najväčším samotárom medzi vtákmi je určite Po'ouli (Melamprosops phaeosoma). Na havajskom ostrove Maui žijú presne tri exempláre ...

17. máj 2002 o 7:05 © TASR 2002

Honolulu 17. mája (TASR) - Najväčším samotárom medzi vtákmi je určite Po'ouli (Melamprosops phaeosoma). Na havajskom ostrove Maui žijú presne tri exempláre - dve samičky a jeden samček. Vtáky podobné pinkám však žijú príliš ďaleko od seba, aby sa mohli spáriť. Navyše zlyhal aj pokus vedcov o spárenie.

Jim Groombridge a jeho kolegovia z Maui Forest Bird Recovery Project chceli "zoznámiť" samčeka s dvoma poslednými samičkami. Jednu samičku sa im podarilo chytiť, ale v prípade samčeka to šťastie nemali.

Skúsili to inak a samičku vysadili v revíre samčeka, uviedlo internetové vydanie časopisu Nature. Vtáky sa však zrejme nestretli, pretože samička odletela na druhý deň do svojho vlastného revíru. Akciu navyše sťažoval silný vietor a silný dážď, ktoré sú pre ostrov Maui typické.

Napriek tomuto neúspechu vedci veria, že populáciu vtáka Po'ouli sa im podarí zväčšiť. Pozitívnym znakom je, že samička znášala dobre chvíle v zajatí.

Vzácneho Po'ouliho objavili až v roku 1973, keď žilo ešte asi 200 jedincov. Úsilie o jeho ochranu však zlyhalo. Posledné mláďa sa vyliahlo v roku 1996 a odvtedy sa populácia neustále zmenšovala. Životný priestor postupne ubúdal a zvyšok dokonali mačky, potkany a vtáčia malária.

Po'ouli patrí do skupiny s anglickým názvom Honeycreepers, ktorá sa vyskytuje len na Havajských ostrovoch. Podľa Richarda Thomasa z ochranárskej organizácie BirdLife Internetional so sídlom v Cambridge (USA) je chytenie všetkých troch vtákov, ktoré by splodili potomstvo v zajatí.

Jim Groombridge sa obáva, že posledné tri exempláre Po'ouliho budú čoskoro pristaré na potomstvo. S trochou šťastia by sa to mohlo podariť v roku 2003, pretože tohtoročná hniezdiaca sezóna sa už skončila.

Internet: http://www.hawaii.gov/dlnr/dfw/pubs/endgrspp (projekt na záchranu vtáka Po'ouli)