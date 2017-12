Týždeň vo vede

(16. 5.–23. 5. 2001)

24. máj 2001 o 0:00

(16. 5.–23. 5. 2001)

* Nemecký kancelár Gerhard Schröder sa postavil na obranu genetického inžinierstva a tvrdí, že je kľúčom k budúcnosti. Reagoval tak na nedávne negatívne stanovisko prezidenta Johannesa Raua.

* Biológovia zo štátnej univerzity v Georgii v USA objavili metódu, pomocou ktorej je možné prenášať DNA do baktérie Streptomyces, ktorá sa používa pri výrobe antibiotík a antirakovinových liekov.

* Podľa článku, ktorý bol publikovaný v poslednom vydaní časopisu Science, tektonické pohyby v zemskej kôre sa začali už pred 1,9 miliardy rokov, teda o takmer 500 miliónov rokov skôr, ako sa doteraz predpokladalo. Zistili to geológovia z univerzity v americkom St. Louis.

* Podľa genetika Li Jina z univerzity v Texase prišli všetci Ázijci z Afriky. K tomuto záveru došiel na základe štúdia chromozómu Y od takmer 12-tisíc mužov zo 163 skupín Ázie a Oceánie.

* Lekári z washingtonskej univerzity v USA dosiahli pomocou hormonálnej terapie (estrogen) polovičné zníženie pravdepodobnosti návratu rakoviny prsníka u žien, ktoré túto chorobu prekonali.

* Spoločnosť Onyx & Pfizer vyvinula špeciálnu ústnu vodu, ktorá výrazne znižuje riziko rakoviny ústnej dutiny. Voda obsahuje účinnú látku ONYX-015, ktorá ničí rakovinové bunky a šetrí zdravé.

* Odlesňovanie amazonského pralesa dosiahlo najvyšší stupeň od roku 1995, oznámili to vedci z brazílskeho National Institute for Space Research.

* Astronómovia zaregistrovali pomocou röntgenového ďalekohľadu na satelite Chandra ďalšiu pravdepodobnú čiernu dieru v našej tzv. Lokálnej skupine galaxií, ku ktorej patrí aj Mliečna cesta. Objekt je 50-krát hmotnejší ako Slnko.

* Stúpanie hladiny svetového oceánu pravdepodobne nemá na svedomí globálne otepľovanie, ale slnečná aktivita a rotácia Zeme, vyhlásili to predstavitelia International Association of Quarternary Research a univerzity v Štokholme.

* Mozog sa v dospelosti neprestáva vyvíjať, ako sa doteraz predpokladalo, tvrdí výskumný tím pod vedením Georgea Bartzokisa z U.S. Department of Veterans Affairs. Vyvíja sa až do 50. roku života.

* Na dne Indického oceánu našli vedci zo Southamptonského oceánografického centra vo Veľkej Británii obrovské stuhnuté lávové jazero veľkosti väčšieho mesta. Vzniklo pri veľkej tektonickej erupcii na hranici africkej a indickej tektonickej dosky.

* Pravekí ľudia pred 20–30-tisíc rokmi vytlačili neandertálcov v dôsledku „morskej diéty“. Naši dávni predchodcovia sa živili najmä rybami a vodným vtáctvom a po vyhynutí mamutov a iných veľkých zvierat sa lepšie prispôsobili zmeneným podmienkam ako neandertálci.