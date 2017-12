Výberové konanie o licencie GSM/UMTS a UMTS nie je potrebné

Bratislava 16. mája (TASR) - Výberové konanie na licencie GSM/UMTS a UMTS nie je potrebné uskutočniť, pretože nebolo podaných viac žiadostí, ako je Telekomunikačný úrad (TÚ) SR schopný uspokojiť. Licencie budú udelené v licenčnom konaní žiadateľom, ktorí spĺňajú podmienky stanovené vo "Výzve na podávanie žiadostí o licenciu" a v zákone o telekomunikáciách. TASR o tom informoval hovorca Telekomunikačného úradu (TÚ) SR Roman Vavro.

Výberová komisia bola na dnešnom zasadnutí, v rámci ktorého mala vyhodnotiť žiadosti o udelenie licencií oboznámená so skutočnosťou, že na základe "Výzvy na podávanie žiadostí o licenciu" prijal TÚ SR k 14. máju 2002 jednu žiadosť o kombinovanú licenciu GSM/UMTS od akciovej spoločnosti Profinet.sk Bratislava a dve žiadosti o licencie UMTS od mobilných operátorov EuroTel Bratislava, a. s. a Orange Slovensko, a. s. Vzhľadom na obmedzené možnosti prideľovania frekvencií môže TÚ SR udeliť jednu celoplošnú kombinovanú licenciu pre sieť GSM v pásme 900 a 1800 MHz a UMTS v pásme 1900-2170 MHz a dve celoplošné licencie pre sieť UMTS. Za týchto okolností je možné uspokojiť všetkých záujemcov. Preto nie je potrebné uskutočniť výberové konanie a z toho dôvodu výberová komisia ukončila svoju činnosť.

V prípade odobrenia žiadosti spoločnosti Profinet.sk o udelenie licencie GSM/UMTS by v SR popri dvojici EuroTel a Orange Slovensko začal pôsobiť aj tretí mobilný operátor.

Úhrada za udelenie licencie GSM/UMTS je stanovená na 1,5 miliardy Sk a pri licencii UMTS je to 1,499 miliardy Sk. Licencie sa majú vydať na 20 rokov s tým, že ročná úhrada u všetkých má predstavovať 0,08 % z ročného obratu vykonávaných telekomunikačných činností.

V zmysle skôr zverejnených podmienok TÚ sa žiadateľ o licenciu GSM a UMTS zaväzuje zabezpečiť 20-% pokrytie obyvateľstva signálom UMTS do 36 mesiacov odo dňa uvoľnenia frekvencií. Do 42 mesiacov od uvoľnenia frekvencie bude potom musieť sieťou UMTS pokryť všetky krajské mestá. Frekvencie UMTS budú podľa uznesenia vlády SR uvoľnené do polovice budúceho roka.

