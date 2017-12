Cenu za licencie GSM/UMTS operátori splatia v dvoch splátkach

BRATISLAVA 16. mája (SITA) - Kúpnu cenu za licencie na prevádzkovanie služieb v pásmach GSM a UMTS by mali ich nadobúdatelia splatiť v dvoch splátkach. Celá kúpna cena však musí byť splatená ešte v tomto roku. Do štátneho rozpočtu by tak malo pritiecť 4,5

Výberová komisia na vyhodnotenie žiadostí o udelenie licencií GSM a UMTS sa vo štvrtok oboznámila s predloženými ponukami. Vzhľadom na to, že nebolo podaných viac žiadostí ako je možno uspokojiť, nebude potrebné uskutočniť výberové konanie. Po tomto konštatovaní komisia ukončila svoju činnosť. „Sme príjemne prekvapení, že boli podané tri žiadosti aj napriek tomu, že niektorí avizovaní záujemcovia o licencie ako TIW alebo Telenor sa rozhodli tendra nezúčastniť," povedal agentúre SITA štátny tajomník Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií a člen hodnotiacej komisie Dušan Faktor. Podľa Faktora podanie ponúk vytvára predpoklady pre naplnenie predpokladaného odvodu do štátneho

TÚ by mal teraz posúdiť, či všetci žiadatelia o licencie spĺňajú podmienky uvedené vo výzve na podanie licencií a v telekomunikačnom zákone. Licencie by v prípade splnenia všetkých podmienok mali byť vydané ešte v prvom polroku 2002.

Žiadosť o udelenie kombinovanej licencie na prevádzkovanie služieb v sieťach GSM a UMTS podala firma Profinet.sk, a.s. Žiadosti o prevádzkovanie služieb v sieti UMTS podali firmy EuroTel Bratislava, a.s. a Orange Slovensko, a.s. TÚ na základe licenčného konania udelí jednu celoplošnú licenciu na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete GSM v pásme 900 a 1 800 MHz a UMTS v pásme 1 900 a 2 170 MHz, ktorej cenu stanovili na 1,5 mld. Sk. Udelí aj dve celoplošné licencie na zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej mobilnej telekomunikačnej siete UMTS za 1,499 mld. Sk. Podľa podmienok úhrady za licenciu budú musieť operátori odvádzať 0,08 % ročného obratu z vykonávaných činností vyplývajúcich z licencie. Licencie sa vydajú na 20 rokov.

Tretí operátor bude môcť na základe získanej licencie už od polovice roku 2002 začať prevádzku v pásmach GSM. UMTS je mobilný telekomunikačný systém tretej generácie, ktorý popri bežnej hlasovej komunikácii umožňuje zavádzať nové služby s vysokými prenosovými rýchlosťami, ako napríklad prenos obrazu a zvuku.



