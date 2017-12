Na internet je pripojená vyše štvrtina základných a stredných škôl

Bratislava 16. mája (TASR) - Vyše štvrtina základných a stredných škôl na Slovensku je v súčasnosti pripojená na internet. Vybavenie všetkých 3 300 ...

16. máj 2002 o 15:25 © TASR 2002

Bratislava 16. mája (TASR) - Vyše štvrtina základných a stredných škôl na Slovensku je v súčasnosti pripojená na internet. Vybavenie všetkých 3 300 ZŠ a SŠ by si vyžadovalo investície vo výške dve miliardy korún s časom realizácie jeden až dva roky.

V roku 1999 na začiatku realizácie projektu Infovek sa do neho zapojilo 79 škôl, v roku 2000 sa ich počet strojnásobil a v minulom roku to bolo 500 škôl. V súčasnosti je na internet pripojených 800 stredných a základných škôl. Zároveň sa zvýšil i objem finančných prostriedkov vyčlenených na realizáciu projektu, a to z počiatočných 20 miliónov korún na dnešných 266 miliónov.

V prvej fáze Infoveku bolo na školy distribuovaných 40 serverov, 155 počítačových zostáv s tlačiarňou a scannerom, tzv. učiteľských staníc a 624 základných počítačových zostáv, tzv. študentských staníc. V druhej fáze to bolo 100 serverov, 80 učiteľských a 580 študentských staníc. V tretej fáze víťaz tendra, firma Datalan, dodala na školy 100 serverov, 500 učiteľských a 2800 študentských staníc.

V súčasnosti je na Slovensku podľa odhadov 500 internetových centier. Pokračovaním v projekte Infovek by sa ich počet zvýšil na 3300. Ako ďalej vyplýva z hodnotiacej správy Ministerstva školstva SR o projekte Infovek, ktorú v stredu na 219. schôdzi prerokovala a vzala na vedomie vláda SR, internetovo-multimediálne triedy na školách by sa v budúcnosti mohli stať rekvalifikačnými strediskami pre nezamestnaných. Sprístupnením tried základných a stredných škôl vybavených internetom budú mať občania v odľahlých lokalitách možnosť otvoriť si vlastnú internetovú schránku, zúčastňovať sa na internetových diskusiách a získavať informácie.

Cieľom projektu Infovek je vybudovanie multimediálnych učební s kvalitným prepojením na internet na všetkých slovenských základných a stredných školách a vyškolenie učiteľov vo využívaní informačných technológií. Informatizácia spoločnosti sa týka aj rozvoja digitálnej gramotnosti obyvateľstva.