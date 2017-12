NASA odložila ukončenie letov raketoplánov

Americké raketoplány budú lietať až do budúceho roka. NASA odložila lety, pretože potrebuje viac času na prípravu ich nákladu.

1. júl 2010 o 19:27 TASR

MYS CANAVERAL. Americké raketoplány budú lietať až do budúceho roka. Oznámil to dnes predstaviteľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Po týždňoch náznakov, že dôjde k odkladu ukončenia programu, sa NASA rozhodla odložiť predposledný štart raketoplánu na 1. november. Pôvodne mal raketoplán Discovery odštartovať k Medzinárodnej vesmírnej stanici v septembri.

Na svoj posledný let by sa po tejto zmene mal raketoplán vydať 26. februára. Ako posledný poletí raketoplán Endeavour, na ISS dopraví dôležitý vedecký prístroj.

NASA uviedla, že lety odložila, pretože potrebuje viac času na prípravu ich nákladu.

O možnosti, že sa uskutoční ešte tretí let raketoplánu, NASA nerozhodne skôr ako v auguste. NASA by pred ukončením programu raketoplánov chcela poslať do vesmíru poslednýkrát aj raketoplán Atlantis.