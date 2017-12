Superdravcom bola obrovská veľryba

Vedci našli kosti veľkej dravej veľryby. Morský Leviathan mal až osemnásť metrov.

1. júl 2010 o 15:52 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Keď kapitán Achab amerického spisovateľa Hermana Melvilla naháňal veľkého vorvaňa, bola to iba literatúra. Teraz medzinárodný tím vedcov v magazíne Nature oznámil, že obrovský a agresívny cicavec jestvoval. Pred dvanástimi miliónmi rokov totiž na Zemi žil druh vorvaňa, ktorý sa správal ako predátor. Lovil zrejme aj iné veľryby.

Morské monštrum

V peruánskej púšti našli bádatelia z rotterdamského a parížskeho múzea asi trojmetrovú lebku so zubami, ktoré mali viac ako tridsať centimetrov. To naznačuje, že veľryba dorastala do dĺžky až osemnásť metrov. „Bolo to morské monštrum,“ komentoval pre BBC nález Christian de Muizon, riaditeľ parížskeho Natural History Museum.

Veľryba, ktorá sa síce podobala na dnešného vorvaňa tuponosého, no na rozdiel od neho aktívne lovila, pritom nebola jediným superdravcom v pravekých moriach. V rovnakom čase žil aj asi pätnásťmetrový druh žraloka, s ktorým musela súperiť o rovnakú potravu. To bol možno dôvod, prečo tento dravý cicavec dorastal do takých veľkých rozmerov. „Je dokonca možné, že medzi sebou bojovali,“ dodal de Muizon.

Zabila ju klíma

Vorvaň tuponosý má dnes asi o polovicu kratšie zuby ako veľryba, ktorú vedci na Melvillovu počesť nazvali Leviathan melvillei. Navyše, dnes má vorvaň zuby len na spodku čeľuste, no Leviathan mal zuby aj na vrchnej časti.

Podľa magazínu Nature vedci špekulujú, že dravec vyhynul pre zmenu životného prostredia. Príčinou mohlo byť ochladzovanie klímy a následný nedostatok potravy.