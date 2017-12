Na slnečnej plachetnici ku hviezdam

15. máj 2002 o 22:30

Slnečná plachetnica by sa mohla stať míľnikom v kozmickej doprave.

Kozmické lode na ich medzihviezdnej púti by mohlo v budúcnosti poháňať slnečné svetlo. Znie to ako sci-fi, ale už túto jeseň sa na štart chystá prvý pokusný vesmírny vehikel poháňaný svetelnými lúčmi. Súkromná americká spoločnosť Planetary Society má pripravený malý modul, ktorý by mal byť vypustený na obežnú drahu.

„Slnečná plavba je technológiou, ktorá nás dovedie k hviezdam,“ povedal na tlačovej konferencii riaditeľ Planetary Society Louis Friedman. Tento experiment by sa mohol stať míľnikom v kozmickej doprave a experti NASA a spojenej Európskej kozmickej agentúry ESA so záujmom čakajú na štart tejto „low-budget“ pionierskej misie.

Projekt Cosmos 1 je spoločným projektom Planetary Society a Cosmos Studios, skupinou filmárov a spisovateľov, ktorú založila manželka dnes už astronomickej legendy Carla Sagana (podľa jeho scenára bol nakrútený film Kontakt s Jodie Fosterovou).

Cosmos 1 vynesie na obežnú dráhu raketa odpálená netradične z ruskej ponorky. Okolo Zeme by „slnečná plachetnica“ mala krúžiť niekoľko týždňov poháňaná len slnečnými fotónmi. NASA v súčasnosti pracuje na koncepte veľkej lode s priemerom 400 metrov. Princíp pohonu slnečným svetlom je podobný ako princíp plachetníc s tým rozdielom, že slnečné plachty vesmírnej lode nepoháňa vietor, ale svetelné lúče.

Samotné plachty vesmírnej lode budú z ultratenkých zrkadiel. Energia slnečných lúčov (fotónov, resp. svetelných kvánt) sa pri „náraze“ na tieto zrkadlá pretransformuje do energie, ktorá poháňa loď v smere lúčov. Slnečné lúče však bude možné využívať len do vzdialenosti Jupitera, za jeho hranicou je už tlak slnečného žiarenia príliš malý na to, aby plnil funkciu motora. Na dopravu za hranice slnečnej sústavy by sa mohli využiť lasery, resp. iné koncentrované kozmické zdroje žiarenia.

Najväčším problémom vesmírnej dopravy je zásoba paliva, ktorá by predovšetkým pri ďalekých cestách k iným hviezdam predstavovala gigantické hodnoty. Na dopravu 1 kg nákladu by pri medzihviezdnych letoch boli potrebné miliardy ton klasického paliva, čo je nereálne. Vedci preto začali pracovať na alternatívnom palive a jedným z takýchto pohonov je práve slnečná plavba. Slnko je totiž takmer nevyčerpateľným zdrojom energie/paliva (Slnko „zhasne“ o zhruba 7 miliárd rokov).

