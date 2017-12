V USA povolili novú liečbu rakoviny prsníka

15. máj 2002 o 22:30

Americké úrady schválili zariadenie poskytujúce nové možnosti pri liečbe žien, ktorým odstránili rakovinotvornú hrčku z prsníka. Zariadenie nazvané MammoSite Radiation System ožaruje priamo miesto, z ktorého bol novotvar vybratý s minimálnou radiáciou pre okolité tkanivo. Dutý katéter s pripevneným nafukovacím balónikom vyrába súkromná firma Proxima Therapeutics Inc. v štáte Georgia. Lekári musia implantovať zariadenie do prsníka a liečba trvá od jedného do piatich dní. Implantát sa vyberie po ukončení radiačnej terapie. Produkt je zameraný hlavne na rakovinu prsníka zachytenú v skorom štádiu, keď nie je nutné odstrániť prsník. Podľa Národného úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) nové zariadenie nenahrádza ožarovanie celého prsníka pre ženy, ktoré to potrebujú. (tasr)