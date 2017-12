Robota ovládali vlastnými pocitmi

NEW YORK – Roboty zrejme nikdy nebudú schopné samy „cítiť“, ale stroje, ktoré rozumejú ľudským emóciám, by mohli byť raz veľkou pomocou pre starých alebo chorých ľudí, naznačuje najnovší výskum. Britskí vedci experimentálne zistili, že s pomocou be

15. máj 2002 o 22:30

Písmo: A - | A + 0 NEW YORK – Roboty zrejme nikdy nebudú schopné samy „cítiť“, ale stroje, ktoré rozumejú ľudským emóciám, by mohli byť raz veľkou pomocou pre starých alebo chorých ľudí, naznačuje najnovší výskum. Britskí vedci experimentálne zistili, že s pomocou bezdrôtového modemu dokázali ľudia relatívne jednoducho ovládať správanie sa malého mobilného robota len vlastnou „emocionálnou vnímavosťou“. Niektoré fyziologické zmeny súvisiace s emóciami – napríklad tlkot srdca, rytmus dýchania či krvný tlak – počas experimentu monitorovali špeciálne zariadenia a boli prenášané k robotovi. Účastníci sa podľa vedcov „veľmi rýchlo“ naučili využívať tieto emócie tak, aby menili správanie robota. Výskumný projekt CARER (akronym pre „komputerizovaný autonómny robot s emocionálnou odozvou“ a zároveň anglické slovo opatrovateľ) viedol Peter Eachus zo Salfordskej univerzity. Motivovala ho vízia, že robot by mal fungovať ako opatrovateľ starších alebo ľudí s chronickými chorobami, ktorí potrebujú byť pod dohľadom. Okrem reagovania na ľudské emócie by mohol robot zároveň monitorovať zdravotný stav svojho majiteľa a v prípade potreby prostredníctvom internetovej linky zalarmovať lekára či privolať rodinu pacienta. V budúcnosti by mohol robot využívať aj globálny pozičný systém GPS, čo by mu umožňovalo sledovať aj pohyb „jeho“ pacienta, keby napríklad na ulici odpadol. Všetky technológie využité pri výrobe robota sú podľa Eachusa už dnes bežne dostupné v obchodoch. (reuters)