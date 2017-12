Prvá rodina dostala podkožné čipy

Minulý piatok sa stali traja členovia rodiny Jacobsovcov z americkej Floridy prvými ľuďmi, ktorí si nechali implantovať podkožný čip s informáciami o svojom zdravotnom stave. Podľa firmy Applied Digital Solutions, ktorá čipy VeriChip vyrába, by mohli ...

15. máj 2002 o 22:30

Štrnásťročný Derek Jacobs práve dostáva pod kožu VeriChip s informáciami o svojom zdravotnom stave. Dolu je asi 60 takýchto čipov na jednej dlani. FOTO – REUTERS

Minulý piatok sa stali traja členovia rodiny Jacobsovcov z americkej Floridy prvými ľuďmi, ktorí si nechali implantovať podkožný čip s informáciami o svojom zdravotnom stave. Podľa firmy Applied Digital Solutions, ktorá čipy VeriChip vyrába, by mohli miniatúrne implantáty zachrániť svojim majiteľom život, keby sa po úraze dostali v bezvedomí do rúk lekárov. Tí by inak nemali možnosť zistiť, aké lieky berú a na aké choroby boli predtým liečení.

Čipy momentálne obsahujú telefónne čísla a informácie o liekoch, ktoré pacienti užívali. Technologicky sú podobné implantátom, ktoré používajú majitelia na označovanie psov či mačiek, aby ich mohol ktokoľvek identifikovať, keď sa zatúlajú. Implantácia čipu trvala asi 10 sekúnd a pre pacientov bola podobná vpichu injekcie. Za kompletnú procedúru by mali pacienti v budúcnosti platiť v prepočte asi 21-tisíc korún, ďalších 500 korún mesačne dajú za udržiavanie aktuálnych informácií o ich zdravotnom stave.

Jacobsovci sa pre čipy rozhodli z obavy o život hlavy rodiny – 48-ročný zubár Jeff Jacobs už prekonal rakovinu, prežil vážnu autonehodu, má nevyliečiteľnú chorobu chrbtice, chronickú poruchu zraku, ďalšie choroby a pravidelne musí užívať desať druhov liekov. (rha)