Podnikatelia by mali venovať pozornosť sociálnym sieťam

Prudký rozvoj sociálnych médií znamená pre podnikateľov v turizme príležitosti, ale aj hrozby.

30. jún 2010 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 30. júna (SITA) - Uvádza sa to v správe spoločnosti Deloitte s názvom Hospitality 2015 zameranej na trendy v cestovnom ruchu. Ako uviedol partner pre poradenstvo, turistiku, pohostinstvo a voľný čas spoločnosti Deloitte vo Veľkej Británii Robert Bryant, transparentnosť sociálnych médií zvýrazní všetky nezrovnalosti vo výsledkoch značky a poskytne rýchly a prínosný komunikačný kanál medzi značkou a spotrebiteľom. "Najúspešnejšie značky budú tie, ktoré sociálne médiá prijmú a naučia sa ich využívať, a nie tie, ktoré ich budú podceňovať alebo proti ich vplyvu bojovať," upozornil Bryant.

Ak chcú byť spoločnosti v roku 2015 úspešné, musia podľa Deloitte investovať do technológií. "Zápas o zabezpečovanie rezervácií pomocou vlastných internetových stránok bude pokračovať, ale všetci hlavní prevádzkovatelia budú vytvárať aj aplikácie a stránky pre mobilné prístroje, aby uspokojili požiadavky spotrebiteľov," konštatuje správa Deloitte.

Kľúčovými trhmi v oblasti cestovného ruchu bude aj naďalej Čína a India. Podľa štúdie tieto krajiny do roku 2015 dosiahnu väčší absolútny medziročný rast v cestovnom ruchu ako Veľká Británia, Francúzsko alebo Japonsko. Stredné triedy v Číne a Indii tiež spôsobia reťazovú zmenu, ktorá sa prejaví v ďalekej budúcnosti, nakoľko ich záujem o cestovanie sa vyvíja od domácej cez regionálnu až po medzinárodnú turistiku. Podľa prognóz by samotná India mala mať do roku 2020 päťdesiat miliónov turistov smerujúcich do zahraničia.

Ďalším faktorom, na ktorý podnikatelia v oblasti turizmu majú brať zreteľ, je pôsobenie silných populačných ročníkov v USA. Ako uviedol viceprezident a vedúci pre sektor turistiky, pohostinstva a voľného času spoločnosti Deloitte USA Adam Weissenberg, kľúčom na získanie ich záujmu je podpora ich „filozofie večne mladého“ životného štýlu a túžby po zážitkovej turistike.

Podľa správy spoločnosti Deloitte bude kľúčom k tomu, aby odvetvie prežilo nepredvídateľné otrasy a minimalizovalo ich dopady, vytvorenie vhodných odpovedí, protokolov a programov krízového riadenia. Prevádzkovatelia tiež musia využiť nové príležitosti, ktoré sa v kritických časoch môžu objaviť. Posledné roky podľa Deloitte ukázali, že krízové situácie na trhu nie je možné riešiť iba znižovaním cien a poskytovaním zliav..