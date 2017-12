Obedná pauza: The Light Work

9. okt 2012 o 11:30 Ťahaj.SME.sk

Je jedno či zbierate kukly alebo guľôčky a strieľate ich do svätojánskych mušiek alebo hadov... Klasická Zune - hrateľnosť sa nezaprie. A stále baví. Aj v hre The Light Work. Vždy k sebe potrebujete dostať aspoň tri rovnaké farby, ktoré potom zmiznú. Dôležité je spomaliť pohybujúci sa rad. Nesmie sa dostať do cieľa skôr, než nazbierate požadovanú hodnotu bodov.

Ovládanie:

Myš - mierenie, pohyb, streľba.

Klávesnica - medzerník, prepnútie do módu mierenia.

Ak zozbierate tri rovnaké farby za sebou, získate žolíka.

Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu info@tahaj.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.