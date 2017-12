Yakuza 3 - s japonskou mafiou nie sú žarty

Japonskí hráči si užívajú štvrtý diel série Yakuzy, ale k nám do Európy prichádza Yakuza 3 a môžeme byť za to radi.

29. jún 2010 o 20:10 Martin Hracho

Japonskí hráči si užívajú už štvrtý diel série Yakuza, k nám do Európy prichádza len Yakuza 3 a môžeme byť za to radi. Pôvodne Sega neplánovala priniesť tretí diel na západ, keďže v Amerike Yakuza 2 predala len 40.000 kusov a ani pôvodná hra na tom nebola výrazne lepšie. Nakoniec sa, ale vydavateľ umúdril a hra prišla na náš trh 13. marca 2010 a my vám teraz dáme odpoveď či to čakanie stálo za to.

Hodnotiť hru, ktorá je primárne určená pre Japonské publikum je zložité. Yakuza sa nesnaží tváriť ako japonské GTA. Všetko závisí na tom ako moc sa zaujímate o japonskú kultúru, filmy a hlavne či ste ochotný pristúpiť k ich pravidlám hry.

Komu sa zdalo, že MGS 4 obsahovalo príliš veľa cutscén tak máme tu nového víťaza

Ak ste prišli do styku s prechádzajúcimi dielami tak pri hraní trojky máte jednoznačnú výhodu. Ak ste ich však nehrali tak nič nie je stratené. Hneď na začiatku hry dostanete možnosť si vo forme videí prehrať tie najdôležitejšie situácie z prvých dvoch dielov. Pripravte sa približne na 45 minútové prerozprávanie príbehu.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Upozornenie: Na nasledujúcich riadkoch nájdete niekoľko spoilerov

Opäť ovládame postavu Kazumu Kiryua – štvrtého predsedu Tojo Klanu. Ten sa po predchádzajúcich udalostiach rozhodol opustiť svoj život plný problémov a spoločne so svojou nevlastnou dcérou Haruko zakladá sirotinec Sunshine na pláži v Okinawe. Vedenie Tojo Klanu prenecháva svojmu priateľovi Diagovi a Kazuovmu bratovi. Strýko Kaz (ako ho menuje jeho 9 sirotkov) rieši typické rodičovské problémy. Hra vás nikdy nenechá v štichu, a tak vám vždy bude jasné, čo máte urobiť a kam máte ísť. Úlohy ako napr. prečo Izumi nechce večerať, riešenie školskej šikany, kto v sirotinci kradne, vám môžu pripadať nezáživné, ale opak je pravdou. Okrem toho, že si tým zamilujete jednotlivé vykreslenie postáv, tak hra vďaka tomu vyzerá neuveriteľne živá.

Ale ako to už tak býva tak všetko pekné raz skonči a u 40 ročného ex-bossa to platí dvojnásobne. Správa o smrti Kazumovho brata a priateľa Diaga naruší idylku na Okinawe a aby toho nebolo málo, údajným vrahom je jeho mŕtvy adoptívny otec Shintaro Fuma. Kazuma to pochopiteľne nenechá len tak a začne pátrať za pravdou na vlastnú päsť. Do hry postupne vstupuje politika, ďalšie mafiánske klany a vám už musí byť jasné, že hnacím motorom tejto hry je príbeh. Yakuza 3 ukazuje ako dôležitý je pre gangsterov, mafiánov či biznismenov rešpekt a kódex cti (čo je vidieť aj na Kazumovi). V tomto hra funguje výborne a pri hraní budete mať pocit, že sledujete vysoko rozpočtový film.

Už len samotných cutscén je tu viac ako v Metal Gear Solid 4. Osobne na hre vadilo, že nie každý rozhovor je nadabovaný a tak sa vám nie raz stane, že 5 minút sledujete klasický rozhovor a v gameplayi len odklikávate časť rozhovorov v podobe titulkov bez dabingu. Možno ak by bolo nadabované všetko tak by sa to nevošlo na jeden Blu-ray disk, ale toto je hra pre next-gen konzolu, tak by teda mala aj vyzerať. Ak patríte medzi hráčov, ktorí uprednostňujú akciu pred príbehom, potom na Yakuzu 3 okamžite zabudnite, nie je určená pre vás.

Ako sa to vlastne hrá?

Po pár odohratých hodín vám hra nenásilne odhaľuje svoje možnosti. Na prvý pohľad to bude vyzerať, že sa hra zmení na štýl GTA, ale zdanie klame. Postupne sa okrem Okinawy dostanete aj do ďalších miest, napríklad mestská štvrť Downown či nádherné Tokio. Áno, je síce pravdou, že sa po nich môžete voľne pohybovať, priestor obmedzený, ale za toto nemôžete Yakuzu 3 odsudzovať. Ako som už spomínal, hra je postavená na príbehu a všetky prvky v hre sú tomu logicky podriadené. Ak totižto Kazuma nemá dôvod ísť do Tokia alebo naspäť do Okinawy, tak vás tam hra nepustí. Na mape máte vyznačený váš primárny cieľ no nikto vás nenúti ísť priamo za nosom. Môžete zájsť do obchodu na nákup potravín, ktoré vám doplnia zdravie, takisto zájdete do baru zahádzať si šípky a nezaškodí ani šport v podobe golfu či bejzbalu. Rozhovory s niektorými NPC postavami sú na dennom poriadku, vďaka nim si odomknete ďalšie bočné misie ako napr. chytenie lupiča, ktorý ukradol kabelku, hľadanie strateného kľúča alebo záchrana občana pred skokom z mosta. Váš hlavný cieľ vám neutečie a dôležitá príbehová postava na vás bude čakať aj 5 hodín a počasie bude stále rovnaké. Všetko sa postupne zmení podľa toho ako ďalej postupujete v príbehovej časti. Ak vám to pripomína štýl českej Mafie , ďaleko od pravdy nie ste.

Keď sme už spomenuli bitky tak si ich môžeme už rozobrať, pretože tvoria najväčšiu časť hry. Súboje sú tuhé a každý úder je dôležité si naplánovať. Kazuma je ten správny bitkár z mäsa a kostí, vytetovaného draka na chrbte nemá kvôli svojmu imidžu. Zabudnite na nejaké strelné zbrane (okrem katany, bejzbalovej pálky), tu sa všetko rieši po starom. Za každý úspešný úder sa vám napĺňa tzv. „Heat meter“, po ktorého aktivácii sa dočkáte obzvlášť brutálneho komba, ktorý je výhodný pri bitkách s bossmi. Kopanie a búchanie protivníkov vás dokonca hry nezačne nudiť, pretože majú tu správnu atmosféru.

Každý vás súboj môže byť iný. Lámanie kostí, chrbtov, prehadzovanie cez chrbát – nielenže to úchvatne vyzerá, ale sa to i jednoducho ovláda. K tomu prirátajte využívanie objektov v okolitom prostredí. Nie je žiadny problém chytiť odpadkový kôš či bicykel na polámanie kostí. Opäť stojí za pripomenutie, že každý predmet tu má svoj špeciálny dokončovací úder. Občas počas boja sa aktivuje aj známa minihra, kedy v správny čas budete musieť stlačiť určené tlačidlo. Postupom času získate možnosť naučiť sa nové chvaty a nájdete tu aj jednoduché RPG prvky. Jedinou chybičkou na kráse počas boja je kamera, ktorá nie vždy zachytí správny uhol pohľadu vašej postavy. Môže sa stať, že vás protivníci zaženú do kúta a neviete si pomôcť.

Kto sa točí v kruhu mafie vyzerá elegantne

Grafická stránka hry je výborná. Má svoj štýl, ktorý jej pasuje ako päsť na oko. Tokio vás očarí svojou atmosférou, obchodmi a životom okolo. Modely postáv sú na vysokej úrovni, ich emócie si všimnete okamžite, čo je pre hru s častými dejovými zvratmi potrebné. Najlepšie však na tom je, že hra beží krásne plynule. Za celú dobu hrania som nezaznamenal pokles frameratu.

Čo sa týka dabingu, hra obsahuje originálny japonský dabing, ktorý je na vysokej úrovni a má svoj správny štýl a hudba je klasicky japonská tak o kvalite pochybovať nemusíte.

Záver

Yakuza 3 je inou hrou, ktorá nie každému sadne. Ak ale dokážete pristúpiť k japonskej kultúre a pravidlám hry, užijete si 25 hodín skvelej príbehovej línie a ak sa budete venovať vedľajším aktivitám tak budete u hry stráviť aj stovky hodín. Hra má svoje chyby, ktoré nezabraňujú tomu, aby hra bola skutočným hitom. Táto hra vás svojím príbehom chytí za srdce a k tomu nepotrebuje žiadne sci-fi. Yakuza 3 má v sebe príbeh (veľa životných myšlienok), ktorý sa môže stať každému z nás.