Na Havaji postavia najväčší teleskop

Havajská univerzita schválila vybudovanie najväčšieho ďalekohľadu na svete. Teleskop bude hotový v roku 2018.

HONOLULU. Vedenie Havajskej univerzity v pondelok jednomyseľne schválilo plán postaviť najväčší teleskop na

svete na vrchole hory Mauna Kea na Havaji. S výstavbou by sa malo začať budúci rok. Teleskop by mali dokončiť v roku 2018.

Niektorí domorodci však nesúhlasili s výstavbou teleskopu, lebo má stáť na posvätných miestach. Ochrancovia prírody navyše varujú, že ohrozí biotop vzácneho chrobáka wekiu.

Univerzitnú radu v prospech výstavby presvedčili nové možnosti pre vedu, ale aj domácu ekonomiku, keďže vybudovanie a prevádzka teleskopu vytvorí nové pracovné miesta. "Bolo by takmer nemysliteľné neschváliť tento projekt vzhľadom na to, čo znamená pre vedecký výskum, pre vzdelávanie a vzhľadom na odpovede, ktoré môže poskytnúť v otázkach vesmíru," vyhlásil člen vedenia univerzity.

Nový teleskop by mal byť schopný zozbierať deväťnásobne viac údajov, ako najväčší súčasný teleskop. Jeho obrázky zároveň budú trikrát tak ostré. Vďaka tridsaťmetrovému teleskopu bude možné pozorovať planéty na orbite iných hviezd ako naše slnko a tiež sledovať formovanie nových planét. Mal by byť schopný "dovidieť" do vzdialenosti približne 13 miliárd svetelných rokov a zaznamenať tak informácie o ranom štádiu nášho vesmíru.

Vedci vybrali horu Mauna Kea po piatich rokoch hľadania najmä preto, že z jej vrcholu vidieť jasnú oblohu až 300 dní v roku.

