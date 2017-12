Lord of the Rings: War in the North - znovu za prsteňom

Samozrejme sa pozrieme do známych končín, základom je však trojica hlavných hrdinov, ktorá dáva automaticky do popredia prvú zo základných vlastností hry: kooperáciu.

28. jún 2010 o 20:15 Ján Kordoš

Známa značka láka automaticky. Nie vždy však ide o oslíka, ktorý ak sa zatrasie, padajú z neho dukáty. Presvedčiť sa o tom mohol aj gigant Electronic Arts, snažiaci sa dostať čo najviac z ošiaľu pri filmovom spracovaní kultového fantasy Pán Prsteňov. Nemôžeme však iba haniť, niekoľko kúskov bolo podarených, drvivá väčšina však zapadli priskoro prachom a posledný pokus Conquest bol prepadákom bez akéhokoľvek pretvarovania. Aj preto sa práva na Lord of the Rings môžu tentoraz chopiť i iní vývojári. Prvým projektom bude akčná adventúra s RPG prvkami Lord of the Rings: War in the North od Snowblind Studios.

Tri postavy sú rozdelené podľa rasy a zároveň i zamerania. Je to jednoduché a funkčné, pričom nik nebude protestovať, ak sa do príbehovej kampane pripojíte spoločne s priateľmi a navzájom si pomáhate. Na výber máme ľudského mága, elfského lukostrelca a bojovníka trpaslíka. Rôznorodosť je badať už len z tohto popisu.



Hrateľnosť ponúkajúca akčnú zložku ako primárnu je samozrejmosťou, rozhodne ale nemôžeme očakávať bezhlavé mlátenie desiatok protivník. Jednotlivé profily postáv totiž nútia hráčov k spolupráci. Zástupca ľudskej rasy ovláda mágiu, čo ho automaticky radí k fyzicky najslabšiemu článku našej zostavy. Pôjde však o nenahraditeľnú súčasť kolektívu, mágove úlohy sú čisto defenzívne, podporuje ostatných v útočení a dokáže napríklad zoslať obrannú bariéru, ktorá absorbuje nepriateľské ataky a zároveň ozdravuje členov jednotky. Netreba pripomínať, že mágovi nebude robiť problém zoslať na slintajúce beštie fireball a podobne. Svoje úlohy si bude jednoznačne plniť zo zálohy, ostatní ho musia brániť.

Elfská rasa je tradične zastúpená postavou, ktorá sa orientuje na útoky z diaľky. Klasická strieľačka, poviete si, len rotačný guľomet nahradí luk a smrtiace olovo rýchlo letiace šípy. Toto útle žieňa so špicatými ušami vie vytasiť i svoje ostré dýky, avšak dlho v osobných súbojoch nevydrží. Trpaslík je už od prírody (teda od tej, ktorú vymyslel Tolkien) postavou priebojnou, tvrdohlavou a nebojácnou. Do každej situácie sa vrhá po hlave, vyhľadáva kontakt s nepriateľmi a doslova ich tlčie svojou sekerou. Aby však nebol odkázaný len na ostrie svojej sekery, na chrbte nosí vždy svoju masívnu kušu. Karty sú rozdané, spolupráca nutná. Napríklad jediní elfovia dokážu stopovať nepriateľov – uvidia nepriateľské stopy signalizujúce jediné: čoskoro dôjde ku stredu, k súboju. Mág zas zbiera bylinky a iné prísady, z ktorých pripraví ozdravujúce či iné prípravky. Trpaslík je zas vynikajúci v prehľadávaní miest – dokáže ako jediný odhaliť ukryté dvere či priechody, nájde poklad, ktorý výrazne pomôže pri nákupoch u obchodníka.

Nebolo by však najlepšie, keby ste si začali myslieť, že pôjde len o obyčajnú a farebnú rúbanicu. RPG prvky sú zastúpené v získavaní skúseností zo zabitých nepriateľov. Tí po svojom skone nechajú po sebe zdravie alebo manu a taktiež si skupina rozdelí body skúseností. Po nadobudnutí určitého počtu si bude môcť vybraný hrdina zlepšiť svoje pohyby a útoky, dostane bohatšiu výbavu pri výbere špeciálnych činností. Nepôjde o žiadny sofistikovaný strom schopností, nebudeme sa prehrabovať v mori štatistík. Zjednodušenie vývoja postavy by pri správnej akcii nemalo veľmi vadiť. Každá z postáv bude mať navyše hneď niekoľko ciest ako sa zlepšovať, takže nebudeme limitovaní ohranosťou ani pri viacnásobnom dohraní.

Už teraz je isté, že skúsenosti a predmety, ktoré získate pri kooperatívnom hraní, si váš hrdina prenesie i do singleplayeru a bude ich môcť využívať. Po určení základných pravidiel, kedy napríklad všetci hrdinovia dostanú rovnaký počet bodov skúseností, sa vám charaktery budú zlepšovať zhodne. Je možné určiť uprednostňovanie jednej z postáv. Nebude to vždy najvhodnejšia voľba, všetky postavy budú musieť spolupracovať. Preferovanie vybranej postavy a následne slabší článok v tíme sa môže neskôr hráčovi vypomstiť.

Lord of the Rings: War in the North rozhodne nezborí hranice originality. Prichádza s dobre známymi prvkami a zbraňami, ktorými útočí sú odskúšané. Práve preto vyzerá boj v Stredozemi tak príťažlivo. Na nič sa nehrá a vie, čo chce hráčom podať. Pre PC, Xbox 360 a Playstation 3 sa hra objaví budúci rok.