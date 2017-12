Od Antarktídy sa opäť oddelil obrovský ľadovec

Madison 15. mája (TASR) - Od Rossovho šelfového ľadu v Antarktíde sa odlomil ďalší obrovský ľadovec s dĺžkou asi 200 kilometrov a šírkou 32 kilometrov.

Informovalo o tom dnes americké Národné centrum pre ľad (NIC).

Gigant dostal označenie C-19, pretože je to v poradí devätnásty kus, ktorý sa oddelil od začiatku pozorovania tohto regiónu. Ľadovec má plochu 6336 kilometrov štvorcových a patrí medzi najväčšie za ostatné roky. Spolu so svojím menším sprievodcom C-18, ktorého oddelenie bolo zaznamenané 9. mája, smeruje v týchto dňoch do Rossovho mora.

Ľadovec C-19 objavili vedci z University of Wisconsin, ktorí vyhodnocovali družicové zábery U.S. Defense Meteorological Satellite Program. Odlomením 75 kilometrov dlhého ľadovca C-18 sa pravdepodobne vytvorila v pobrežnom ľade trhlina, čo malo za následok uvoľnenie úlomku C-19. Ľad v tomto regióne je v pohybe už 30 rokov.

Odlomením C-19 stratil Rossov šelfový ľad podstatnú časť svojej masy. Podľa výpočtov vedcov sa scvrkol na rozlohu, ktorú mal v roku 1911, keď ho v rámci svojej polárnej výpravy prvýkrát zmeral Robert Scott.

Súčasné lámanie Rossovho šelfového ľadu je normálny proces, ktorý nesúvisí s klimatickými zmenami. Iné je to v prípade šelfového ľadu Larsen-B. Odlomenie obrovských kusov ľadu pred niekoľkými týždňami je podľa vedcov dôsledkom postupného otepľovania niektorých častí Antarktídy.