13 vecí, ktoré musíte o 3D televízoroch vedieť

30. jún 2010 o 11:00 Milan Gigel

3D televízory menia spôsob, akým vnímame svet očami kameramanov. Sú atraktívne, dokážu vyraziť dych svojou jedinečnosťou a ukazujú kam sa televízny priemysel môže prepracovať v nasledujúcich rokoch. Na dokonalosť si však budeme musieť počkať.

Päťminútové zastavenie pred novým 3D televízorom v predajni končí zväčša ovisnutou sánkou. Je fantastické sledovať, ako z plochého televízora vystupujú do priestoru kreslené postavičky, alebo ako architektúra naberá plastický ráz. Ak si však takýto televízor priniesiete domov, čoskoro zistíte veci, ktoré vám v predajni nikto neprezradí.

2D do 3D? Nemožné

Nech výrobcovia vo svojich letákoch akokoľvek sľubujú, že dokážu z plochého vysielania spraviť trojrozmerné, ešte nejaký čas to nebude pravda. Kým niektoré programy zostanú ploché ako pohľadnica, pri iných vystúpia do popredia veci úplne bezo zmyslu.

Iba grafika, titulky a logá akoby vedeli, že treba predstúpiť pred všetko. Sú iba dva spôsoby, ako vytvoriť skutočný 3D obraz.

Snímať svet dvoma kamerami, alebo ho vypočítať z trojrozmerných modelov priamo v počítači.

3D je v hlave, nie v televízore

Televízor, blu-ray prehrávač, ba ani videokamera netušia,

Ako funguje 3D televízia? Aj keď naoko vyzerá 3D vysielanie bez okuliarov ako rozdvojené, môže za to zotrvačnosť očí, ktoré na obrazovke vidia dva rôzne obrazy. Tie sa v skutočnosti striedajú vysokou rýchosťou. Aby každé z očí videlo iba obraz pre neho určený, okuliare so zabudovanými displejmi fungujú ako rýchle žalúzie. Vždy otvoria priehľad iba pre jedno z očí a mozog si už z mozaiky poskladá trojrozmerný svet.

ktoré časti obrazu sú vypuklé, ktoré sú v popredí a ktoré vzadu. Majú iba dva ploché obrázky nasnímané z rôznych uhlov. Je to ľudský mozok, ktorý túto mozaiku premení na plastickú scenériu. Ide o jedinečný historický moment, kedy je hlavnou súčasťou technológie práve on.

Vykašlite sa na HD

HD Ready, alebo Full HD? Nuž pri 3D vysielaní je mozog natoľko vyťažený, že prestane vnímať dych vyrážajúce množstvo detailov a sústredí sa na to, aby pochopil priestor. Ak bude 3D vysielanie dostupné čo i len v SD kvalite, bude to využiteľný zdroj signálu. Bez ohľadu na to, že blu-ray disky budú mať vždy čo ponúknuť navrch.

Každý televízor je primalý

Ani 130 centimetrová uhlopriečka televízora nie je dosť veľká na to, aby z nej vyliezli filmoví hrdinovia von. Ak sa filmári rozhodnú pri poldetailoch a detailoch predsunúť časti scény na doraz, človek si ihneď uvedomí, aký neprirodzený pohľad má pred sebou. Plochý rám televízora rúca 3D efekt a zo strhujúceho deja je umelá fraška.

Únava namiesto oddychu

3D pohľad na plochý televízor je pre mozog novou výzvou. Chvíľu mu trvá kým sa vysporiada s tým, že pohľad cez kameru sa líši od toho skutočného. Je to ako jazda na kolotoči. Kým niekto sa cíti ako ryba vo vode, iní majú čo robiť, aby im neprišlo zle. Čím dlhšie oči uprene sledujú vysielanie a snažia sa blúdiť v priestore, tým viac unávy prichádza. Ako pri šoférovaní. Najväčší šok zažije mozog ak sa od 3D filmu posadíte k svojim e-mailom na počítači. Oči nevedia, čo hľadať za čiernymi písmenkami na bielom pozadí.

Rýchle pohyby spľasnú

Je fantastické sledovať ako filmový hrdina vykúka z obrazovky do obývačky, alebo ako kreslené postavičky žijú v priestore, ktorý umocňuje zážitok. Ak sa však tenista rozbehne k loptičke, alebo sa strhne vo filme bitka, mozog nestíha spracovávať 3D signál a všetko sa zleje do jednej placky. Je fascinujúce že v živote mozog nezlyháva ani pri tej najrýchlejšej akcii.

Zabudnite na ležanie

Každý LCD displej má polarizovaný film a inak tomu nie je ani pri LCD televízore. Ak polarizácia dvoch filtrov nie je natočená zhodne, časť svetla cez ne neprejde. Práve toto sa stane, ak si s okuliarmi na očiach ľahnete na pohovku pre maximum pohodlia alebo natočíte hlavu. Výhľad zmení farby alebo sa začierni a neostane iná voľba, ako si späť sadnúť.

Okuliare berú jas

Žlté tónované sklá a šedé displeje v okuliaroch sú síce o poznanie svetlejšie ako v slnečných, obraz cez ne je však stále tmavší ako bez nich. Aby boli jas a farby rovnaké, ako pri tradičnom sledovaní, obrazovka musí byť jasnejšia a tým odoberať viac energie zo siete.

Ak čosi bliká, tak bliká

Sledovaniu televízora nikdy nesvedčalo, ak sa v zornom poli nachádzal iný zdroj svetla. Pri 3D telkách to tiež nie je inak. Pohľad do okna spôsobuje cez okuliare blikanie a pri niektorých svietidlách je situácia podobná. Možno nastal správny čas na to, aby poputoval televízor na to najlepšie miesto.

Za roh nevidno

Čo sa stane ak sa ponorení do deja pokúsite nahliadnuť za roh, či za predmet, ktorý vám prekáža vo výhľade? Plastický obraz ožije a jeho perspektíva začne naberať nový uhol. Nie, nemožno vidieť o nič viac, ako na pôvodnom mieste. To iba mozog inak pochopí, čo oči vidia.

Nič nesmie stáť v ceste

Synchronizačný signál je kľúčom k tomu, aby okuliare dokázali sprostredkovať 3D obraz televízora. Prenášaný je infračerveným lúčom rovnako, ako povely z diaľkového ovládača. Ak sa v ceste objaví prekážka, okuliare prestanú na moment fungovať. Ak v budúcnosti výrobcovia nahradia komunikáciu za rádiovú, bude po obmedzeniach. Nič to však nezmení na tom, že ak v nedeľu večer prestane batéria fungovať, máte po nočnom kine.

Rozdvojené videnie

3D obraz a vysoký kontrast nejdú k sebe a človek musí čo to povoliť na svojej pozornosti, aby scény nepôsobili rušivo. Mrakodrapy na popredí oblohy, lyžiari na snehu či turisti pred snehobielymi pamiatkami nemajú majú dva obrysy, nech sa okuliare akokoľvek snažia rozdeliť obraz pre obe oči. Pri zastavenom obraze sa problém znásobuje. Veru je ešte čo vylepšovať.

Strata oka nie je bariérou

Trojrozmerný televízny svet nediskriminuje tých, čo sa nasvet pozerajú jediným okom. Bez ohľadu na to, či ide o pravé alebo ľavé, obraz dosahuje kvality štandardného plochého vysielania. Má to však háčik. Bez okuliarov to nejde.