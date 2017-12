F.3.A.R. - začnime sa báť

Príbeh sa nám zamotáva, tou hlavnou postavou však stále ostáva malá Alma. Vlastne už nie až tak malá a nevinne vyzerajúca.

28. jún 2010 o 11:20 Ján Kordoš

Málokedy sa stane, že neskáčeme od radosti pri oznámení nového dielu úspešnej a kvalitnej hry. Málokedy sa stane, že by sme pohŕdali herným žánrom, prípadne samotnými prvkami hrateľnosti, ktorých sa nám takmer vôbec nedostáva. Trojky, tretie diely, sú však niekedy zakliate a možno nám to odpustíte – tak ako so strachom pozeráme na tretieho Maxa Paynea, vzhliadame i na strach samotný. Alebo skôr S.T.R.A.CH. Ten tretí.

Ak sa to samozrejme o dievčati s čiernymi vlasmi padajúcimi do tváre a krvavými stopami za sebou dalo niekedy povedať. F.E.A.R. od Monolithu ponúkol nevídanú zábavu: strieľačku z vlastného pohľadu, pri ktorej sme sa báli a na niektoré momenty nikdy nezabudneme. Doplnil to podarenou akciou s možnosťou spomalenia času. Pri odlietavajúcej omietke, padajúcich predmetoch či pomaly lietajúcich projektiloch zbraní to bolo príťažlivé od začiatku až po samotný záver.



Lenže pušný prach akoby Monolithu zvlhol, menej skúsené tímy dostali možnosť spravovať datadisky, ktoré značke skôr škodili. Druhý diel Project Origin bol vlastne stále zaujímavou hrou, zábavnou, obsahoval napäté momenty, pri ktorých nás striaslo, ale bolo to omnoho viac zameraná na to, aby sa strieľalo. Pri prvých informáciách o treťom Strachu však môžeme nadobudnúť dojem, že (ne)príjemné mrazenie na chrbte bude minulosťou. Tentoraz totiž pôjde o kooperatívnu akčnú hru. Čo to konkrétne znamená? Postupovať stále vpred budú dvaja hlavní hrdinovia. Strach rozbitý na milión kúskov – veď práve to sme na hre milovali, tichý a bojazlivý postup vpred osamoteného hrdinu. A aby sa nezabudlo, na hre už nepracuje Monolith, lež Day 1 Studios, ktorí síce príliš skúseností nemajú, no pristupujú k sérii s úctou a chcú sa ukázať v tom najlepšom svetle.

Ako vytvoriť pôsobivú atmosféru pri dvojici hlavných hrdinov, ktorí budú putovať bok po boku, vedia zrejme len tvorcovia. Ale máme predsa len iskierku nádeje, ktorá môže vzplanúť do príjemnej vatry. John Carpenter a Steve Niles. Prvého poznať jednoducho musíte, uznávaný režisér snímok ako The Fog, The Thing, Christine či niekoľkých dielov Halloweenu je kultovou postavou hororu a možno práve on dokáže vyvolať tie správne zimomriavky. Steve Niles je naopak mladík a venuje sa skôr komixov či novelám, no zabrdol už aj do filmu. Z jeho pestrej ponuky istotne spoznáte napríklad kúsok 30 Days of Night či Criminal Macabre. Mladá a výbušná krv veteránovi strachu istotne výrazne pomôže.

Príbehovo F.3.A.R. zle nevyzerá: obaja hlavní hrdinovia sa už raz stretli, dokonca hneď v prvom dobrodružstve. Stáli proti sebe – v jednotke sme totiž ovládali Point Mana, ktorý sa snažil zastaviť šialeného Paxtona Fettela ovládajúceho mysľou špeciálne jednotky. Podarilo sa, Fettel skončil s jednou dierou v hlave navyše. Lenže to ešte nevedeli, že sú obaja bratia, synovia strašidelnej Almy. Áno, toho malého dievčatka s výnimočnými schopnosťami, ktoré sa pokúšala vláda neúspešne skrotiť. Výsledkom bol masaker v druhom Feare, kde nám záver jasne napovedal, že sa vlastne ešte nič neskončilo, ale práveže začalo. Alma je znovu tehotná a so svojim dietkom by mohla pokojne ovládnuť celý svet, pomstiť sa ľudstvu za to, že ju znetvorili a spravili z nej monštrum. Point Man to samozrejme ako klasický vojak v poli nesmie dopustiť a bojuje tradičnými spôsobmi, primárne streľbou. Oproti tomu je Fettel mŕtvy, no ako duch na scéne bojuje po boku Fettela, hoci by bol najradšej, aby Alma uspela. Napredujú spolu, no zároveň je na Fettelovi, či Point Manovi pomôže a otvorí mu dvere cez alternatívnu trasu, značne kratšiu a bezpečnejšiu alebo si pôjde po svojom.

Práve v tomto momente sa dostávame na významné rázcestie: bude to vôbec fungovať? Point Man predstavuje postavu dobre známu. Vojak, ktorý vezme pušku a strieľa. Samozrejme i teraz si môže pomáhať napríklad spomalením času. Fettel je oproti nemu odlišným charakterom: keďže je duch, nemôže do rúk uchopiť hmotný predmet, avšak ovláda iné pekelné kúsky. Môže napríklad ovládnuť nepriateľského vojaka, do ktorého sa následne prevtelí. Ďalej mu nerobí problém paralyzovať protivníka, ovláda telekinézu a taktiež má v malíčku rôzne „fantasy“ veci: napríklad také krvavé projektily pripomínajúce firebally nevyzerajú zle. Kombinácia výhod oboch postáv z nich nutne spraví spolupracujúce duo, ktoré by osamote možno dlho nevydržalo, no spoločnými silami sa efektne a efektívne dostanú ďalej i cez presilu.

Samozrejme Fettel nemusí hneď pomáhať, často budú putovať odlišnými cestami, vždy sa však znovu stretnú. Chýbať nebude ani ovládanie obrovských robotických mechov, ktoré sú ultimátnou zbraňou s gigantickou deštruktívnou silou. Presvedčiť sme sa o tom už mohli – a to z oboch strán hlavní kanónov. Príjemne samozrejme vyzerá samotná spolupráca hrdinov: Point Man zmrazí čas, Fettel hodí do klbka nič netušiacich vojakov granát, čas spustíte a následne už sledujete len gejzíry striekajúcej krvi. V tom by si F.3.A.R. servítky pred ústa dávať nemal a ponúkne hektolitre červenej tekutiny. Výrazne sa to prejavuje hlavne pri brutálnych atakoch Fettela, ktorému nerobí problém doslova uvariť nepriateľa, čoho dôsledkom je explózia tela s rozprsknutím červenej na všetky strany. Pri hraní za neho navyše obrazovka naberá výrazný odtieň červenej, ktorá slúži aj ako jeho diabolská aura.

A kde sa ukryl strach, ktorý nám v minulosti pomáhal vydržať pri inak obyčajnej hre? Ukrytý je v špeciálnom systéme generujúcom strašidelné scény. Pre lepšie pochopenie si predstavte režiséra z Left 4 Dead, precízny systém, ktorý vám na základe hrania predhadzoval nové vlny nepriateľsky naladených zombíkov alebo zbraní. Podobne by to malo fungovať i vo F.3.A.R.-e, takže po brutálnej prestrelke, kedy všetko príjemne utíchne a nám poklesne adrenalín, na nás z najbližších dverí vyskočí ešte jedna zabudnutá potvorka. V momente, kedy to už nečakáme a chceme sa presunúť „o dom ďalej“. Či to bude fungovať a nebude samotná atfmosféra príliš rozkúskovaná, netušíme.

Minimálne si však môžeme neskromne povedať, že nás čaká ďalšia rýchla akcia, v ktorej to bude všetko pomerne rýchlo odsýpať. Kooperácia (ak nebudete mať po ruke kamaráta, stará sa o druhú postavu umelá inteligencia, medzi hrdinami sa budeme môcť zrejme bez problémov kedykoľvek presúvať) dodáva samotnej hrateľnosti strieľačky príjemný rozmer, avšak obavy z toho, že podstata celej série, ktorá je založená na strachu, sú istotne opodstatnené. Na druhú stranu nám tu v hlavách vŕta červík opatrnosti: čo ak to tí chlapíci z Day 1 Studios zvládnu a naservírujú nám strach, akciu i zábavu v jednom?