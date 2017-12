Telefonáty zo zahraničia zlacnejú

Prvý júl má priniesť lacnejšie hovory zo zahraničia. Minulosťou by tiež mali byť tisícové účty za internet, ktoré nič netušiacich dovolenkárov prekvapovali po návrate z cudziny.

BRATISLAVA. Podovolenkové faktúry za telefón by tento rok mali byť milosrdnejšie. Od prvého júla totiž platí nová maximálna hranica cien za zahraničné hovory v Európskej únii.

„Maximálne koncové ceny roamingu spadnú o 10 percent pri odchádzajúcich hovoroch a 20 percent za prichádzajúce hovory,“ oznamuje na svojej stránke eurokomisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová.

V praxi je to podľa nariadenia 0,1785 eura (vrátane DPH) za minútu prichádzajúceho a 0,4641 eura za minútu odchádzajúceho hovoru.

Drahé surfovanie

Operátori tvrdia, že majú v ponuke ešte lacnejšie verzie, ako s priateľmi komunikovať aj počas dovolenky.

„V našich balíkoch sú ceny nastavené vždy pod úroveň regulovaných cien,“ povedal Richard Fides z tlačového oddelenia Orangeu. Klienti by si mali vyberať a aktivovať roamingový balík najmä podľa ich dovolenkovej destinácie, dodal.

V O2 zákazníkov lákajú na MMS. Do siete O2 sú zadarmo a zmestí sa do nich tisíc znakov na rozdiel od SMS správ, ktoré pojmú len 160 znakov, opisuje hovorca O2 René Parák.

Roaming, ktorý musia mať operátori podľa pravidiel únie, bude čoraz lacnejší. „Jeden z najväčších cieľov komisie v oblasti digitálnej agendy je, aby rozdiely medzi tarifami v roamingu a národnými tarifami dosiahli do roku 2015 nulu,“ povedal Jonathan Todd, hovorca eurokomisárky pre digitálnu agendu.

Ani surfovanie po internete v mobile priamo z dovolenkovej pláže už tento rok nemá prinášať „šoky z účtov“. Operátori totiž majú zákazníka informovať, keď „presurfuje“ určitú sumu.

Pojem „bill shock“, čiže šok z účtu, ako aj opatrenie proti nemu, je tiež z dielne euroúradníkov. „Užívatelia už nebudú dostávať obrovské účty, pretože si sťahovali hudbu alebo pozerali video na svojom telefóne či počítači v inom členskom štáte bez toho, aby si boli vedomí nákladov,“ píše sa na stránke eurokomisárky.

Čo sa zmení Maximálna cena za minútu prichádzajúceho hovoru: 15 centov (bez DPH), do 1. júla je to 19 centov*.

Maximálna cena za odchádzajúci hovor: 39 centov (bez DPH), zatiaľ je na úrovni 43 centov.

Veľkoobchodná cena za dátový roaming (napríklad pri internete v mobile) klesne z 1 eura na 80 centov.

Správa o tom, že máte odkaz, bude zdarma, vypočutie odkazu už bude spoplatnené.

Cena za SMS zostane na rovnakej úrovni: 11 centov (bez DPH). *Ceny regulovaného roamingu. Každý operátor musí mať v ponuke roaming, ktorý spĺňa regulačné normy EK Zdroj: europa.eu, zastúpenie EK na Slovensku

Brusel pritom spomína odstrašujúci príklad istého nemeckého turistu, ktorý za sťahovanie televízneho programu vo Francúzsku dostal účet na zaplatenie 46 tisíc eur.

Lacnejší internet nebude

Ak ste si doteraz nenastavili limit, za ktorý vás operátor nemá pri surfovaní pustiť, prvého júla vám automaticky aktivuje hranicu 59,50 eura (vrátane DPH).

„Zákazník s touto bezplatnou službou je pri využívaní dátových služieb v roamingu SMS správou informovaný, keď jeho spotreba dát dosiahne 80 percent zo stanoveného limitu,“ vysvetľuje Andrej Gargulák, hovorca T-Mobile Slovensko. Ak na správu nezareaguje, nebude mať po dočerpaní celého limitu dátové služby dostupné.

Aj dáta prenášané v roamingu by mohli zlacnieť, aspoň tak to naznačuje nadol zregulovaná cena za dátový roaming. Operátori však vravia, že zlacnenie sa do cien nemusí premietnuť.