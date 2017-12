Skvalitnia webovú stránku Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove

Prešov 15. mája (TASR) - K lepšej informovanosti o živote gréckokatolíkov na Slovensku by malo prispieť rozšírenie a skvalitnenie internetovej stránky Gréckokatolíckeho biskupstva (GB) v Prešove. Do konca júna by mala byť sprístupnená verejnosti jej nová obsahová i grafická podoba.

Informovali o tom na dnešnej tlačovej konferencii v Prešove predstavitelia biskupstva pri príležitosti Svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov. Ide už o tradičný sviatok vyhlásený Vatikánom vždy na siedmu nedeľu po Veľkej noci.

Stránka GB je na adrese www.greckokat.sk. Do skúšobnej prevádzky ju uviedli koncom roka 2000 a ako povedal Gabriel Paľa, samostatný pracovník GB pre softvér a hardvér, doteraz na nej zaznamenali 3260 návštev. V súčasnosti je na nej história GB, jeho súčasné vedenie, zoznam biskupov, odkaz na svätorečenie biskupa Gojdiča, na mužské a ženské rehole a na informácie o gréckokatolíckom kňazskom seminári a Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Obsahom vynovenia bude o. i. zavedenie osobnej stránky súčasného biskupa Hirku, stránky blahorečenia, či cirkevného školstva.

Samostatne sú na internete gréckokatolícke farnosti Jakubany, Stará Ľubovňa, Vyšná Olšava, Nitra, Bratislava, vydavateľstvo Petra. Vikár pre masmédia GB kňaz Marek Pribula pri tejto príležitosti povedal, že tlačová kancelária GB bola ustanovená k 1. októbru 1997 ako prvá spomedzi všetkých katolíckych biskupstiev na Slovensku. Približne v týždenných intervaloch poskytuje elektronickou poštou informácie o aktuálnom dianí v GB.