Mikolaj nakúpil miliardový internet pre školy

Školy dostanú od odchádzajúceho ministra Jána Mikolaja darček – nové prípojky na internet. Štát na nich podľa odborníka prerobí milióny.

25. jún 2010 o 0:00 Zuzana Petková

BRATISLAVA. Za vyše miliardu korún (32,5 milióna eur bez dane) kúpil minister školstva Ján Mikolaj internet do škôl, ktoré sú už niekoľko rokov online.

Oznam o zmluve medzi Ústavom informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) a spoločnosťou Slovak Telekom vyšiel včera vo vestníku verejného obstarávania.

Školy a Infovek Infovek je dlhodobý projekt internetizácie škôl;

v rámci neho už boli všetky školy vybavené počítačmi a pripojené na internet;

pripojenie zabezpečoval Slovak Telekom;

Mikolaj vypísal nový tender za 32,5 milióna eur;

nový rýchlejší internet má dostať 2 256 základných a 885 stredných škôl.

Zákazku si ústav v Telekome objednal v rámci projektu Infovek. Minister Mikolaj ju odôvodňuje tým, že nové internetové pripojenie bude mať vyššiu rýchlosť.

Tvrdí, že obchod nemohol nechať na novú vládu, lebo by školy zostali bez pripojenia. „Stará zmluva sa skončila a školy by inak internet nemali,“ povedal Mikolaj.

Štát zaplatí viac

Všetky základné a stredné školy sú už v súčasnosti vybavené počítačmi a majú pripojenie na internet a aj doteraz ho zabezpečoval Telekom. Mikolaj sa vlani rozhodol zmluvu s firmou nepredĺžiť a vypísať na služby tender.

Vyhral ho opäť Telekom. Bývalý šéf Infoveku Roman Baranovič hovorí, že služby budú teraz o milióny eur drahšie.

Telekom má zabezpečovať pre všetky základné a stredné školy internet päť rokov za 32,5 milióna eur. „Keby sa pokračovalo v starej zmluve, stálo by to o niekoľko miliónov menej,“ hovorí Baranovič. Štát doteraz ročne platil podľa neho najviac 130 miliónov korún, za päť rokov by to bolo 650 miliónov korún (21,5 milióna eur).

Ani nákup novej techniky vysokú cenu podľa Baranoviča nevysvetľuje. Zariadenia na školách boli podľa neho vyhovujúce.

Ministerstvo mlčí

Ministerstvo školstva, pod ktoré patrí ÚIPŠ, tají, čo všetko si od Telekomu objednalo a ktoré firmy sa do súťaže prihlásili. Na poslané otázky Mikolajov tlačový odbor včera neodpovedal.

Z vestníka vyplýva, že okrem pripojenia zabezpečí Telekom aj „centrálne spravovanie siete na školách a jej monitoring“.

O podrobnostiach obchodu mlčí aj Telekom. „Pripravili sme ponuku, ktorá odráža naše dlhoročné skúsenosti a technologické líderstvo v oblasti info­komunikačných služieb,“ povedal Martin Vidan z Telekomu.

Cenová ponuka

