Google nebude platiť náhradu za nelegálny obsah na YouTube

Viacom požadoval od Google náhradu miliardu dolárov za to, že umožnil na stránkach YouTube publikovanie autorsky chráneného obsahu bez povolenia od vlastníkov autorských práv.

24. jún 2010 o 13:45 TASR

Za publikovanie nelegálneho obsahu na YouTube nebude Google platiť.

Mediálny konglomerát požadoval od internetového koncernu náhradu vo výške 1 miliardy USD za to, že umožnil na stránkach YouTube publikovanie autorsky chráneného obsahu bez povolenia od vlastníkov autorských práv. Viacom obvinil Google z "rozsiahleho vedomého porušovania autorských práv".

Manhattanský sudca Judge Louis Stanton však vo svojom rozhodnutí uviedol, že Google a YouTube nemožno brať na zodpovednosť. "Obyčajná vedomosť, že takéto aktivity sú rozšírené, nestačí. Nie je povinnosťou poskytovateľa služby monitorovať alebo vyhľadávať fakty potvrdzujúce takéto aktivity." Dodal, že "YouTube po upozornení takýto materiál zmazal."

Viacom uviedol, že sa proti rozsudku odvolá a označil ho za od základu chybný.

Dôležitý precedens

Google ho naopak považuje za "dôležité víťazstvo". "Je to dôležité víťazstvo. Nielen pre nás, ale pre miliardy ľudí po celom svete, ktorí využívajú internet na komunikáciu a vzájomné zdieľanie zážitkov," myslí si viceprezident a právny zástupca Google Kent Walker.

Mediálny koncern tvrdí, že na YouTube boli zverejnené desaťtisíce videí, ku ktorým autorské práva vlastní Viacom. Podľa obžaloby YouTube rovnako ako vlastník služby Google vedeli o tom, a nič nepodnikli proti tomu.

Celé mediálne odvetvie pozorne sleduje súdny spor, pretože jeho výsledok môže v budúcnosti poslúžiť ako precedens pri riešení podobných žalôb poskytovateľov obsahu na internetové firmy.

Súdy sa nekončia

Právnik Centra pre demokraciu a technológiu (Center for Democracy and Technology) David Sohn uviedol, že "bez tohto rozhodnutia by užívatelia prestali vytvárať obsah a internet by stratil participačný rozmer".

Analytička spoločnosti Needham Laura Martin však upozorňuje, že právna vojna sa týmto rozhodnutím neskončila.

"Tieto záležitosti sú veľmi dôležité pre tvorcov obsahu, ktorí si chcú chrániť svoje duševné vlastníctvo" proti online portálom zhromažďujúcim obsah z rôznych zdrojov. "Pre tvorcov obsahu je skutočne dôležité, aby dostali zaplatené," dodala.