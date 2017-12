Crackdown 2 - chaos v meste

24. jún 2010 o 12:50 Ján Kordoš

Honba za realistickým stvárnením hier spravila zo zábavy až šialené preteky o dosiahnutie toho, aby sme sa v hrách cítili ako doma. Ako naozaj. Pritom hry milujeme práve preto, že v nich môžeme stvárať kúsky, ktoré by sme si v skutočnosti nedovolili alebo to jednoducho nie je možné. Chcete príklad? Postavte vedľa seba posledné Grand Theft Auto a Crackdown.

Na prvý pohľad by ste Crackdown považovali za trochu slabšie technicky vyvedené, komixom šmrncnunté GTA. A možno by ste ani neboli príliš ďaleko. Lenže tam, kde sa známa séria poberá k vážnejším témam a predhadzuje pred hráčov dospelejšie otázky., sa Crackdown poberá úplne opačným smerom. Oproti tomu je Crackdown šialená, bizarná, arkádová, rýchla, superhrdinská, bláznivá arkáda. A zábavná. Práve to, že sme dostali do rúk panáka, ktorý robí všetky tie veci, ktoré vídavame len v rozprávkach o superhrdinoch, sa nám Crackdown zapáčil. Preto si istotne zamilujeme aj pokračovanie Crackdown 2.



Arkádová akcia nás znovu hodí do úlohy člena agentúry nazvanej jednoducho Agency. Metropola Pacific City sa od minula zmenila a hoc vám niektoré črty mesta známe budú, celkovo pôsobí Pacific City omnoho depresívnejšie, spustnutejšie, tmavšie. Je na to dôvod. Agentúra ochraňujúca spoločnosť svoj boj pomaly prehráva, navyše sa okrem nekalých živlov, ktoré chcú ovládnuť pomocou skazy a nepokojov svet, objavili v uliciach mesta aj podivne zmutované príšery nazývané Freaks. Ani najnovšie kozmetické prípravky by im nepomohli v kráse a zelenú pokožku nezakryjú najlepším krémom. Proti tomuto všetkému sa musíte postaviť.

Už teraz tušíte, že to nebude jednoduchá úloha a rozhodne dôjde aj k nejakým tým stratám na životoch civilistov. Stane sa, pri rúbaní lesa predsa lietajú triesky. Lenže okrem toho budete doslova kosiť desiatky, stovky a tisícky panákov, ktorí vám na radare svietia červeno. K zábave to úplne stačí. Spočiatku je totiž hlavný hrdina nemotorný, nevie poriadne vyskočiť, mieri nepresne, poriadne ani ten granát nedokáže hodiť, vozidlo síce ovládať dokáže, ale agentúra ho nezásobuje tými najvýkonnejšími tátošmi. Stačí však kosiť nepriateľov a hrdina poskočí o úroveň vyššie, dostane pestrejšiu výbavu, lepšie sa mu bude strieľať, spôsobí viac škody. Podobne pri atakoch vlastným telom je fyzicky na tom lepšie, je rýchlejší, ďalej doskočí a podobne. Motivácia síce len mierna, avšak dostatočná v inak arkádovej hre. Alebo vám by taktiež nebolo jedno, keby ste mohli nepriateľa udierať "len" pouličnou lampou, ale vám zvýšená sila umožňovala uchopiť auto a hodiť ho po nepriateľovi?

Sledovanie hrdinu externou kamerou umiestnenou za jeho hlavou je už klasikou. Nesmiete sa zľaknúť jednoduchšie spracovaného prostredia, všetko je podriadené tomu, aby po uliciach chodili stovky ľudí a mohli ste sa behom niekoľkých sekúnd dostať kdekoľvek. Navyše sa komixový look k prehnanej akcii priam hodí. Budúcnosť je navyše chladnými dúhovými farbami tak trochu inak depresívna, než sme zvyknutí napríklad z Blade Runnera. Ale funguje to. Ďalej napríklad i hlas vášho nadriadeného nie je typicky "fotrovský", on jednoducho burcuje a keď sa vám nedarí, robí si z vás posmech. Spomínal tu niekto filmovú Vesmírnu Pechotu?

Crackdown 2 bude podobne ako predchodca skôr bláznivou hrou. Nenájdete tu žiadne reálne prvky: autá ovládate jednoducho a že ich otrieskate desiatky, vám nik vyčítať nebude. Úlohy sú pestré, v podstate ale ide o to, aby ste sa niekam dostali a všetko to vystrieľali. Je jedno, či ide o špeciálnu budovu alebo napájanie generátoru. Vami vyžiadané prostriedky či zbrane vám agentúra zhadzuje z neba (=priletí vrtuľník a bum) ako v Just Cause. Crackdown 2 bude predovšetkým o zábave. O takej, ktorá nekopíruje skutočnosť, ale prehnane akčnej, deštruktívnej. Niekedy ponúkne podobná hra viac zábavy ako sofistikované a zložité projekty. Už čoskoro, začiatkom júla.