TopCD sa postará o Gray Matter a Posla Smrti 3

24. jún 2010 o 8:00 Ján Kordoš

Na Gray Matter čakáme už dlhé roky, na príbehu sa podieľa Jane Jensen, ktorá sa preslávila napríklad trilógiou Gabriel Knight. Zamotaná zápletka sa bude točiť okolo nadprirodzených síl, z ktorých nám bude tuhnúť krv v žilách. Ako býva u Jane zvykom, dej bude členený do jednotlivých kapitol a vyskúšame si hneď dve hrateľné postavy, hlavných hrdinov. Viac informácií o hre nájdete na domovskej stránke, prípadne hoďte okom po našej staršej (áno, čakáme už roky) novinke.

Druhým projektom je nedávno oznámený Posel Smrti 3 (v zahraničí Black Mirror 3), ktorý bude ďalej rozprávať o prekliatí rodu Gordonovcov. Hra priamo nadväzuje na predošlé dobrodružstvo, no nemusíte sa obávať, ak ste ho nehrali, všetko bude vysvetlené v pokračovaní a znovu sa tak stretneme so starými a známymi postavičkami z temného Willow Creek.

Gray Matter by sa malo objaviť okolo tohtoročných Vianoc, na Posla Smrti 3 si počkáme až do jari 2011. Obe hry budú plne lokalizované do českého jazyka, čo obnáša nielen otitulkovanie, ale zároveň i dabing všetkých dialógov. Po skúsenosti s nie príliš podareným českým dabingom chcú v TopCD pridať na kvalite - držíme im palce. Zároveň by však chceli v hre ponechať možnosť aktivácie pôvodného znenia.

Zdroj:PR