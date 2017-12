Bude slnko nabíjať telefóny?

Viaceré firmy skúšajú, ako vyriešiť nabíjanie mobilných zariadení. Apple premýšľa nad solárnymi článkami.

24. jún 2010 o 0:00 Ondrej Podstupka

BRATISLAVA. Nasledujúca generácia obľúbených telefónov možno zmení spôsob, akým sa pozeráme na výdrž batérie. Technologická firma Apple, ktorá je známa predovšetkým ako výrobca počítačov a telefónov iPhone, si patentovala technológiu, ktorá umožní vložiť solárne panely pod obrazovku telefónu.

Zariadenie by mohlo získavať energiu zo slnka bez toho, aby malo na povrchu viditeľné solárne panely.

Budúcnosť v slnku

Podľa internetovej stránky patentlyapple.com by sa technológia mohla uplatniť vo všetkých prenosných zariadeniach, ktoré firma vyrába. No keďže si Apple patent zaregistrovalo len teraz, solárne nabíjané zariadenia sú zrejme ďaleko od uvedenia na trh. Apple však v telefónoch iPhone 4, ktoré sa začínajú predávať v týchto dňoch, nahradila zadný kryt telefónu veľkým skleneným panelom. Ešte síce v telefóne nie sú, ale mohlo by to naznačovať, že Apple sa pripravuje zaviesť solárne články v rámci budúcich úprav telefónov iPhone 4.

Solárne panely sú pritom jednou z ciest, ako zvýšiť výdrž telefónov. Pred Apple ich skúsila napríklad montovať spoločnosť LG. Masovo sa však nerozšírili. Výdrž batérií je jedným z hlavných problémov, ktorý sa výrobcovia pokúšajú vyriešiť.

Nabíjanie bicyklom

Moderné telefóny, ktoré sú neustále pripojené na internet a často slúžia aj ako hudobné prehrávače a fotoaparáty, narážajú na technologické obmedzenia batérií a vydržia v prevádzke často len jeden či dva dni.

Firmy preto hľadajú spôsob, ako ich dobíjať aj bez prístupu k zásuvke. Na trhu sa už objavili solárne aj ručné nabíjačky či posledná novinka od Nokie – bicyklové dynamo, ktoré telefón nabíja počas jazdy.