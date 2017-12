Plány Comgadu na leto: nové zľavnené hry a Serious Sam HD Gold

22. jún 2010 o 19:00 Ján Kordoš

Za cenu 15,99 € sa v priebehu júla a augusta objaví hneď niekoľko nedávnych hitov, z ktorých si vyberie každý. Máme tu totiž stratégiu, akciu a preteky: Tropico 3, Stalker: Clear Sky a Race Driver GRID. V edícii eXtra klasika sa zas za 7,99 € objavia strieľačky Legendary, Frontlines: Fuel of War a hlavne vynikajúce RPG Mass Effect.

V septembri sa objaví i prvá novinka, ktorá vzniká priamo pod vlajkou Comgadu - kompilácia prvých dvoch dielov renomovanej strieľačky Serious Sam HD. Zatiaľ čo do tejto doby boli obe hry prístupné cez digitálnu distribúciu iba v anglickej verzii, ponúkne Comgad First Encounter a Second Encounter ako Serious Sam HD Gold za príjemných 15,99 € v krabicovej verzii v kompletne českej lokalizácii. Podľa Milana Czarnowskeho, výkonného riaditeľa Comgadu to ešte nie je všetko, čo Comgad chystá. Hitom predvianočného trhu by pre Comgad malo byť RPG Arcania: Gothic 4, ktoré bude taktiež lokalizované.

Zdroj:PR