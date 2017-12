Rozlúštili genóm vši šatovej

Vedci z deviatich krajín sekvenovali taktiež genetický kód baktérie Candidatus Riesia pediculicola, ktorá žije v organizme vší.

22. jún 2010 o 14:36 SITA

BRATISLAVA. Medzinárodnému tímu vedcov z USA, Veľkej Británie, Južnej Kórey, Švajčiarska, Francúzska, Španielska, Taiwanu, Brazílie a Austrálie sa podarilo sekvenovať genóm vši šatovej (Pediculus humanus humanus). Výsledky svojho výskumu zverejnili v prestížnom magazíne PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Vedci zistili, že vši majú najmenší genóm zo všetkých doteraz skúmaných druhov hmyzu a taktiež najmenší počet

detoxikačných enzýmov. Majú taktiež len veľmi málo génov súvisiacich s vnímaním svetla, pachov a chutí, čo vyplýva z jednoduchej ekológie tohto druhu, ktorý sa živí výhradne krvou.

Rozlúštenie genómu vši šatovej, ktorá prenáša týfus, zákopovú a návratnú horúčku, by mohlo pomôcť vo vývoji nových druhov repelentov proti tomuto druhu hmyzu.

V rámci projektu sekvenovania genómu vši šatovej vedci rozlúštili aj genetický kód baktérie Candidatus Riesia pediculicola, ktorá žije v organizme vší a produkuje pre ne vitamín B5. Tieto poznatky prispejú k lepšiemu pochopeniu spoločnej evolúcie parazitov a mikróbov, ktoré prenášajú.