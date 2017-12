SAP a Microsoft získali zákazky na ministerstve financií

Spoločnosť SAP Slovensko rozšíri pre ministerstvo financií systém na vyhodnocovanie vývoja cien za vyše milión eur. Microsoft zas zabezpečí podporné služby za vyše 2 milióny eur.

21. jún 2010 o 11:51 SITA

BRATISLAVA. Zákaziek v oblasti informačných technológií na rezorte financií pribúda. Podľa aktuálneho vydania Úradného vestníka Európskej únie si totiž ministerstvo obstaralo rozšírenie informačného systému na vyhodnocovania vývoja cien za vyše 1 mil. eur.

Rovnako ako pri ďalších podobných obstarávaniach oslovilo ministerstvo kvôli ochrane autorských práv iba jednu spoločnosť. Tentoraz je ňou SAP Slovensko, s.r.o., ktorá má za 1,1 mil. eur vrátane dane z pridanej hodnoty zabezpečiť dopracovanie modulu cenových analýz do informačného systému účtovníctva. Podľa ministerstva to môže urobiť iba spoločnosť SAP, keďže plnenie zasahuje do dodaných častí diela, na ktoré má SAP Slovensko autorské práva. Zákazku ministerstvo firme zadalo 1. júna tohto roku.

Okrem toho obstaráva aj rozpočtová organizácia rezortu financií DataCentrum. Podľa oznámenia o dobrovoľnej transparentnosti totiž plánuje zadať zákazku za 2,2 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty spoločnosti Microsoft Slovakia, s.r.o. na zabezpečenie podporných služieb Microsoft Premier Support pre všetky ústredné orgány štátnej správy.

Ani v tomto prípade DataCentrum nemohlo kvôli ochrane autorských práv osloviť iného dodávateľa. "Podporné služby Microsoft Premier Support sú jedinečnou a špeciálnou službou, ktorú môže priamo poskytovať iba spoločnosť Microsoft Corporation alebo jej afiliácie," uvádza sa v oznámení v Úradnom vestníku Európskej únie.

DataCentrum podľa svojho štatútu koordinuje, gestoruje a metodicky usmerňuje stratégiu a koncepciu rozvoja informačného systému rezortu financií. Okrem toho zabezpečuje zber, spracovanie a distribúciu informácií z oblasti štátneho rozpočtu, štátnej pokladnice, daňovej, colnej, finančnej, majetkovej, ako aj z ďalších rezortných a mimorezortných oblastí či spravuje a prevádzkuje informačné systémy ministerstva financií.