Gramatika od Antona Bernoláka sa objaví na Knihách Google

Rakúska národná knižnica, klenot svetovej kultúry, dnes predstavila jedinečný projekt Private Public Partnership, na ktorom spolupracuje s Googlom.

15. jún 2010 o 18:44 TASR

VIEDEŇ. Rakúska národná knižnica, klenot svetovej kultúry, dnes predstavila jedinečný projekt Private Public Partnership, na ktorom spolupracuje so spoločnosťou Google. V rámci projektu bude digitalizovaných takmer pol milióna kníh pochádzajúcich aj z obdobia Rakúsko-Uhorska.

Jedinečná slovanská zbierka kníh obsahuje okolo 50.000 pôvodných diel. Unikátom historických diel Rakúskej národnej knižnice sú aj niektoré skvosty slovenskej literatúry. Slovenská zbierka nepatrí k najpočetnejším, obsahuje približne 100 titulov, no je vzhľadom k zachytenému historickému obdobiu veľmi cenná.

V zbierke sa nachádzajú aj také unikátne tituly, ako je prvá slovenská gramatika od Antona Bernoláka, Grammatica slavica z roku 1790, uviedla Daša Tkáčová zo spoločnosti Grayling Slovakia. Všetky historické diela budú vďaka efektívnemu procesu digitalizácie dostupné v službe Knihy Google počas niekoľkých rokov.

Rakúska národná knižnica sa vďaka spolupráci so spoločnosťou Google priraďuje k najuznávanejším knižniciam na svete. Do partnerského programu Google, ktorý sprístupňuje internetovým užívateľom milióny kníh, patria už niekoľko rokov aj knižnice univerzít v Harvarde, Stanforde a Oxforde. Vďaka rozhodnutiu Rakúskej národnej knižnice, bude môcť Google ponúknuť tieto inak ťažko prístupné diela užívateľom po celom svete.

"Uchovávať znalosti a sprístupňovať ich ďalším ľudom, to je princíp, na ktorom odjakživa stoja knižnice. My chceme zostať verní tomuto princípu a preto sme sa rozhodli pristúpiť k digitalizácii celej našej zbierky historických kníh, ktoré už nie sú chránené autorským zákonom a sprístupniť ich na internete. Sme veľmi hrdí na to, že môžeme takýmto krokom prispieť k demokratizácii informácií," komentovala tento historický míľnik generálna riaditeľka knižnice Dr. Johanna Rachingerová.

Rakúska národná knižnica obsahuje diela aj v iných slovanských jazykoch. Zo slovanskej zbierky historických diel, tvorí najväčšiu časť české písomníctvo, ktoré obsahuje zhruba 3930 titulov.