God of War Collection - boh vojny v HD kvalite

Hry majú oproti filmom či hudbe jednu veľkú nevýhodu. Zatiaľ čo filmové klasiky dnes patria do zlatého fondu (The Godfather) a každý si ich rád pozrie na DVD, hry neuveriteľne rýchlo zastarávajú.

22. jún 2010 o 10:35 Martin Hracho

Hry majú oproti filmom či hudbe jednu veľkú nevýhodu. Zatiaľ čo filmové klasiky dnes patria do zlatého fondu (The Godfather) a každý si ich rád pozrie na DVD, hry neuveriteľne rýchlo zastarávajú. Môže sa to pochopiteľne ich technológia a aj nátlak distribútora. Na hry staré pár mesiacov či rokov spomínajú už iba vytrvalí fanúšikovia. Ak náhle vyjde hra v špeciálne edícii so zľavou, vypredajú sa posledné kusy a hra končí svoju cestu. Existujú však výnimky, ktoré si medzi hráčmi vybudovali tak dobrú povesť, že sa veľmi dobre predávajú ešte dlhé roky po uvedenia na trh. Medzi taký výborný titul môžeme zaradiť aj sériu God of War, kde sa Sony rozhodla k zaujímavému kroku. Spätná kompatibilita s Playstation 2 totiž u jeho mladšieho brata nefunguje. Všetci fanúšikovia sa začali tešiť, že brutálne odtrhávanie končatín si užijú v HD vďaja špeciálnej kolekcii God of War Collection.

V God of War Collection nájdete minulé dva diely (na jednom Blu-Ray disku) boli prepracované tak, aby boli na PS3 hrateľné v 720p, pri šesťdesiatich snímkach za sekundu s dvojnásobným antialiasingom. Hneď ako zapnete prvý diel si na prvý pohľad všimnete, koľko rokov od tej doby už uplynulo, kde už to spoznáte na slabších efektoch či textúrach, ale rozhodne nemôžem tvrdiť, že autori HD konverziu jednotky odflákali to teda rozhodne nie. V prípade druhého dielu s pokojným svedomím môžem konštatovať, že i po tých rokoch by bola hra po grafickej stránke konkurencie schopná.



God of War (2005)

Vývojárom zo Santa Monica sa podarilo vytvoriť úžasného (anti)hrdinu „Kratosa“, ktorého si hneď zamilujete. Vytvoriť pyšného, arogantného, sebestačného, krutého sparťanského bojovníka, ktorý všetkými pohŕda, to chce odvahu. Hneď na začiatku hry sa vám otvorí celá pointa epického príbehu. Dostanete sa do Atén, v ktorých Áres pácha zlo, čo sa nepáči bohom z Olympu, avšak na základe vlastných zákonov ho oni zastaviť nemôžu. To im však nebráni, aby vyslali na túto misiu vraha Kratosa.

V bojových hrách je veľmi dôležité, aby súbojový systém vyzeral veľmi efektne, ale takisto je dôležité, aby sme si pri ovládaní nepolámali všetky prsty. V God of War to našťastie funguje božsky. Bohato vám stačí aj základná zbraň, ktorými sú čepele pripútané na hrdinových rukách. Skvelou vlastnosťou je aj ikona nad hlavami nepriateľov, signalizujúca ich oslabenie. Keď stlačíte správne tlačidlo tak sa dočkáte špeciálneho komba a verte mi, že na odtrhnutie hlavy či vrazenie čepele hlboko do krku protivníka vyzerá náramne dobre.

Od samotného začiatku až po jeho koniec, budete cítiť ako vám prúdi krv v žilách. Zub času je na hre síce už poznať, ale hra vám vyrazí dych svojou epickosťou a bezkonkurenčným dizajnom. Hra je dokonale plynulá, loading existuje len pri zapnutí hry a umiestenie kamery snáď robil samotný Boh.

God of War II (2007)

Pokračovania úspešnej hry to nikdy nemajú jednoduché, ale nájdu sa aj také tituly, ktoré svojho úspešného predchodcu prekonávajú vo všetkých smeroch. Áno taký je God of War II. Dej je oproti svojmu predchodcovi ešte epickejší a zaujímavejší. Kratos ako nový Boh vydá rozkaz dobiť celý svet čo sa nepáči ostatným olympijským bohom tak je hneď v úvode zrazení bohyňou Atén, nakoniec prichádza aj o božskú podstatu a kým pocíti takmer samotnú smrť, vyhlasuje vojnu celému Olympu a snaží sa splniť to čo sa ešte nepodarilo žiadnemu bohovi, nie to ešte smrteľníkovi – zmeniť svoj vlastný nepriaznivý osud. V pokračovaní zistíte, že Kratos je ešte väčšia bezcitná sviňa než minule.

Od minulého dielu sa takmer nič nezmenilo, ale položte si otázku. Dá sa vylepšiť niečo čo už minule bolo dokonalé ? Nie dá sa to len vylepšiť. God of War II prináša viac brutality, súbojov, logických hádaniek a úžasných bossov.

Po grafickej stránke, môže hra súperiť ešte aj s niektorými next-gen titulmi. Úrovne sú plné veľkolepých scén, gigantických stavieb či bossov. Fantastické je na tom opäť to, že loading uvidíte len pri spúšťaní samotnej hry a framerate vôbec neklesá. God of War bol len akoby malý štart oproti tomu čo vás čaká v dvojke.

God of War Collection neobsahuje posledný, tretí diel God of War III a musíte si ho žiaľ zakúpiť samostatne. Stojí však za to, dokazuje to aj naša recenzia.

Záver:

Mali sme tu dva prídavky GTA za cenu jednej hry. Teraz tu máme dve plnohodnotné hry za cenu jednej a to v HD podaní. Nostalgia pre pamätníkov je na mieste. Kto s Kratosom ešte nemal tú česť, mal by smrteľný hriech okamžite napraviť. Takáto ponuka sa neodmieta.. Chcete snáď pocítiť hnev Kratosových čepelí ?

Klady:

Charizma hlavného hrdinu

2 úžasne hry v HD kabáte

Hra ani po rokoch nič nestratilo zo svojej krásy a intenzity

Možnosť zbierania trofejí

Zápory:

Máme vás klamať ?

Hodnotenie: 10/10