Afriku pretne Veľký zelený múr

Skoro osemtisíc kilometrov dlhé a 15 kilometrov široké pásmo bujnej vegetácie by sa malo objaviť v strede čierneho kontinentu. Ak sa tamojšie krajiny dohodnú, vysadenými stromami chcú zabrániť rozširovaniu púšte.

22. jún 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Oko kamery na satelite sa zahľadí nadol. Pod prelietavajúcou družicou sa objaví Afrika. A v strede ju križuje súvislý zelený pás - Veľký zelený múr. Nebol by to zvláštny pohľad, keby sa pred niekoľkými rokmi na tom istom mieste nerozprestierala obrovská púšť.

Aj nejako takto si možno predstavujú budúcnosť afrického projektu vlády jedenástich krajín, ktoré sa plánujú dohodnúť na výstavbe veľkého pásu stromov. Pretnutím kontinentu na dve časti chcú zabrániť rozširovaniu Saharskej púšte.

Stromy krížom cez Afriku

Zo Senegalu až do Džibuti. Tadiaľ by sa mal tiahnuť africký zelený opasok zo špeciálnych druhov stromov, ktoré vydržia extrémne podmienky v púšti. Ide pritom o projekt obrovských rozmerov: pás má byť široký pätnásť kilometrov, no dlhý viac ako sedemtisícsedemsto. To si vyžaduje nielen súhlas množstva krajín, ale aj ohromné finančné prostriedky. Svetový fond životného prostredia na projekt už údajne prisľúbil takmer 120 miliónov dolárov, ďalšie peniaze by mali dať jednotlivé africké krajiny, cez ktoré bude pás prechádzať.

Nie je to však jednoduchá úloha. Prípadné rastliny musia vydržať veľké výkyvy teplôt medzi dňom a nocou. Nemalo by im prekážať prašné prostredie ani silné vetry. A musia prežiť aj dlhé obdobia bez dažďa.

Odborníci však už teraz vytypovali 37 druhov, ktoré všetky tieto podmienky spĺňajú. Po vysadení by mali zabrániť erózii pôdy, spomaliť nárazy vetra a najmä viazať vodu. To by zabránilo alebo aspoň spomalilo rozširovanie vyprahnutej krajiny a prípadných pieskových dún.

Domorodým kmeňom prinesie podľa BBC projekt úrodnú pôdu aj pastviny pre dobytok. Vyhnú sa tak katastrofálnemu hladu, ktorý podľa viacerých štúdií spôsobí akútny nedostatok potravín. A to už v blízkej budúcnosti.

Vysádza aj Čína

Prehradiť púšť zelenou stenou nie je nová myšlienka. Projekt vznikol pred piatimi rokmi, rokovalo sa o ňom aj na minuloročnej klimatickej konferencii v Kodani. Problémom však nie sú iba finančné prostriedky, otázne tiež je, či sa všetky africké štáty dokážu starať o také rozsiahle územia stromov.

O podobný prístup sa pokúša už aj Čína. Krajina tiež vysádza milióny stromov na okraje svojich púští. Podľa iDnes táto aktivita rozširovanie vyprahnutých zón prinajmenšom spomalila.