Pohybový ovládač Playstation Move a ďalšie novinky Sony z hernej výstavy E3 2010

Spoločnosť Sony Computer Entertainment Inc. (SCE) dnes oznámila, že do jej portfólia v rámci siete PlayStation®Network pribudne nový balíček služieb PlayStation®Plus. Okrem existujúcich bezplatných funkcií a služieb prinesie balíček PlayStation Plus už 29. júna 2010 produkty s pridanou hodnotou, vrátane exkluzívnych služieb a obsahu. Služba PlayStation Plus ešte viac rozšíri možnosti siete PlayStation Network, ktorá nedávno prekročila celkový počet 50 miliónov registrovaných účtov na celom svete. Užívatelia siete PlayStation Network budú mať možnosť predplatiť si členstvo*1 v PlayStation Plus prostredníctvom obchodu PlayStation®Store, do ktorého sa dostanú pomocou hracej konzoly PlayStation®3 (PS3®). Toto členstvo umožní užívateľom využívať nové možnosti, rozšíriť a obohatiť svoje herné zážitky a zároveň im poskytne prístup k exkluzívnemu obsahu a funkciám. Predplatné služby je rozdelené podľa počtu dní - 30 dní (Japonsko: 500 jenov, Ázia: HK$38), 90 dní (Severná Amerika: $17,99, Európa: €14,99) a 365 dní (Japonsko: 5 000 jenov, Ázia: HK$233, Severná Amerika: $49,99, Európa: €49,99). Medzi funkcie balíčka PlayStation Plus patrí*2: Kompletné hry na vyskúšanie *3

Členovia budú mať prístup k plným verziám vybraných hier pre PS3® a PlayStation Network, vrátane titulov z archívu PS one® Archives (PS one® Classics). Ponúkané tituly budú dostupné v obchode PlayStation Store na určitý čas a budú sa každý mesiac meniť. Členovia budú mať možnosť hrať plnú verziu hry počas daného časového obdobia. Ak si po skončení tohto obdobia hru on-line zakúpia, budú môcť v nej samozrejme pokračovať ďalej *4 .

Členovia budú mať možnosť hrať kompletné verzie vybraných hier pre PS3 a PlayStation Network, vrátane titulov z archívu PS one Archives (PS one Classics) a minihier*5, a to bez časového obmedzenia počas trvania platnosti predplatného. Tieto hry budú dostupné bezplatne pre členov PlayStation Plus.

Obsah, ako sú postavičky a špeciálne motívy, z ktorých mnohé sú exkluzívne, bude pre členov PlayStation Plus dostupný bezplatne.

Členovia budú mať prístup k exkluzívnym zľavám u vybraných titulov pre PS3 a PSP® (PlayStation®Portable). Dostupné tituly sa budú v obchode PlayStation Store každý mesiac meniť.

Členovia budú mať prístup k beta verziám hier, hrateľným ukážkam a video obsahu skôr, ako ostatná verejnosť.

Hracia konzola PS3 automaticky stiahne a nainštaluje vybrané ukážky z hier, aktualizácie hier a taktiež zabezpečí stiahnutie údajov pre aktualizáciu systémového softvéru*6. Hracia konzola PS3 sa v určený čas automaticky zapne, stiahne obsah a po dokončení sťahovania sa automaticky vypne. *1 Užívatelia PlayStation si môžu predplatiť členstvo v službe PlayStation Plus prostredníctvom obchodu PlayStation Store len cez hraciu konzolu PS3. Aby užívatelia mohli využívať balíček služieb PlayStation Plus, musia do svojich hracích konzol PS3 nainštalovať systémový softvér verzie 3.40, ktorý bude uvoľnený 29. júna. *2 Obsah sa môže líšiť v závislosti od regiónu. *3 Dátum platnosti sa môže líšiť v závislosti od obsahu. *4 Užívatelia budú môcť pokračovať v hraní s uloženými údajmi. Všetky trofeje získané počas hrania skúšobnej verzie budú taktiež odomknuté. *5 „Minihry“ nie sú dostupné v Japonsku. *6 Keďže inštalácia si vyžaduje súhlas užívateľa, aktualizácia nebude inštalovaná automaticky.