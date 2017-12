Video z hrania piatej Civilizácie

21. jún 2010 o 13:40 Ján Kordoš

Stále totiž platí, že Civilizácia nestarne a ak sa chcete držať starých pravidiel, môžete ostať pri treťom, druhom a priznajme si to, že si raz za čas spustíme aj jednotku a vyprášime s jazdcami na koňoch zopár tankov. Zameranie sa na komunitnú stránku piatej Civilizácii prospeje. Síce nepotrebujeme plne animované jednotky a do detailov vymodelovaný terén, vývojári z Firaxis Games nám to sľubujú. Postačí nám chytľavá hrateľnosť. A teraz úprimne - sklamal nás niekedy Sid Meier? Viac informácii o Civilization V nájdete v našom preview.

video //www.sme.sk/vp/16195/

Zdroj:Fileshack