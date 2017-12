The First Templar vyráža do boja

21. jún 2010 o 13:00 Ján Kordoš

The First Templar vývojárskeho tímu Kalypso Media sa pozrieme do stredoveku. Ako francúzsky rytier Roland v zbroji s mečom v jednej a štítom v druhej ruke sa pokúsime nájsť bájny Svätý grál. Špecifické prostredie sa napokon bude od historického odlišovať - bojovať budeme aj proti mutantom, Roland bude mať magické schopnosti. Akčná hra videná spoza hrdinu ponúkne i kooperatívny mód. Zatiaľ to síce nevyzerá veľmi prekvapujúco alebo bombasticky, no to neznamená, že by The First Templar nemohol byť zábavnou rúbanicou. Hra by sa na trhu mala objaviť začiatkom budúceho roku pre PC a Xbox 360. video //www.sme.sk/vp/16192/ Zdroj:Fileshack